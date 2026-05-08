Florista entrega flores a mães nesta sexta-feira (8/5) no centro de BH

“Levava flores todas as semanas para minha mãe e há quatro anos ela morreu de câncer. Para não deixar de fazer o gesto, tive a ideia de entregar flores junto com a minha irmã a mães, na semana delas”, afirma o paisagista e florista Anderson Rossi, de 61 anos, que junto irmã, Denise Rossi, de 59 anos, e outras seis voluntárias distribuíram flores às mães na manhã desta sexta-feira (8/5) na Praça Sete, Região Central de Belo Horizonte (BH). Ao todo, foram produzidos e entregues neste ano 600 buquês.

Além da entrega das flores na semana das mães, o grupo distribui arranjos em hospitais da capital. “Minha irmã é uma ex-paciente e ‘sobrevivente do câncer’ e vamos aos hospitais públicos mensalmente levar flores para mulheres que estão em tratamento na quimioterapia”, pontua Rossi.

Segundo o paisagista, ao longo dos anos, a distribuição de ramalhetes de flores aumentou. Começou com 100 arranjos, no ano seguinte 200, depois 300, em seguida 400, até chegar aos 600 buquês neste ano. Ele espera que, em 2027, sejam distribuídos mil. São usadas flores desidratadas, doadas em parte por empresas que, somadas ao estoque, formaram os buquês entregues.

Anderson Rossi entrega flores para mães na Praça Sete anualmente há quatro anos Divulgação/Anderson Rossi

Foi a mãe, Maria Adelaide, que morreu aos 78 anos, que o ensinou a fazer os buquês. Ele afirma que leva entre cinco e dez minutos para fazer cada um. Neste ano, levou 40 dias para montar os 600. As voluntárias ajudam no acabamento - colocar etiquetas, encaixotar - e na distribuição no dia.

“Planejamos no decorrer do ano como será feita a distribuição. Então, nos sentimos muito motivados quando recebemos sorrisos e olhares. Domingo o meu dia vai ser menos triste devido a esse afeto que recebo delas”, destaca Rossi.

As mães agraciadas

A Praça Sete foi escolhida como ponto de distribuição das flores devido ao fluxo de pessoas e consequentemente de mães no local. A doméstica Marly Pereira, 46 anos, mãe de Mirella Esther Pereira, 19, e Anabel Vitória Pereira, de 11 anos, elogiou a ação e destacou a delicadeza do gesto.

“Em dias como estamos vivendo hoje, com tantos feminicídios, um buquê desse é para demonstrar a importância da gente como mãe e como mulher também!”

A coordenadora de RH, Letícia Fuoch da Costa, de 32 anos, mãe de Felipe Fuoch, de 14 anos, se mostrou muito grata pelo recebimento do buquê.

“Receber flores nesta sexta-feira (85) foi muito especial e emocionante. Em meio à correria da rotina, um gesto como esse faz a gente se sentir lembrada, valorizada e acolhida. São pequenos detalhes que carregam muito carinho e tornam o dia ainda mais significativo”, afirma a coordenadora.

Letícia disse que havia recebido flores em outras ocasiões, mas que cada momento tem um significado diferente. “Acredito que gestos assim têm um impacto muito grande, porque demonstram cuidado, reconhecimento e afeto. Muitas vezes, uma atitude simples consegue transformar o dia de alguém e fortalecer conexões.”

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima