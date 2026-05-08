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Dia das Mães: O guia de presentes gastronômicos que ela vai amar

De cestas artesanais a jantares e cursos de culinária; veja opções criativas e deliciosas para todos os gostos e bolsos nesta data especial

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
08/05/2026 12:09

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Dia das Mães: O guia de presentes gastronômicos que ela vai amar
Cestas personalizadas com produtos gourmet são uma opção clássica e apreciada para presentear no Dia das Mães. crédito: iStock

Com o Dia das Mães chegando neste domingo (10 de maio), a busca pelo presente perfeito se intensifica. Se sua mãe é uma apreciadora da boa mesa, que tal fugir do óbvio e investir em uma experiência gastronômica?

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Presentes que envolvem culinária criam memórias afetivas e demonstram um cuidado especial. Existem opções para todos os bolsos, desde lembranças criativas até experiências premium que certamente irão surpreendê-la.

Cestas e kits gourmet personalizados

Cestas personalizadas são um clássico que nunca sai de moda. Você pode montar uma com os produtos favoritos dela, como pães de fermentação natural, queijos artesanais da Serra da Canastra, geleias caseiras e um bom espumante nacional. Outra ideia são os kits temáticos, como um conjunto de azeites especiais, temperos exóticos ou cafés de origem única.

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Jantar em um restaurante especial

Proporcionar um jantar no restaurante preferido dela ou em um lugar novo que ela sempre quis conhecer é uma forma de celebrar com qualidade. Muitos estabelecimentos criam menus especiais para a data, tornando a ocasião ainda mais memorável. Mas atenção: por ser uma data muito concorrida, é fundamental fazer a reserva com antecedência para garantir a sua mesa.

Cursos e workshops de culinária

Se ela adora cozinhar, um curso de culinária pode ser o presente ideal. Pode ser uma aula sobre um tipo específico de cozinha, como a tailandesa, um workshop de confeitaria francesa ou um curso de panificação com fermentação natural. É um presente que proporciona aprendizado, diversão e novas habilidades.

Chocolates artesanais de origem

Para as mães chocólatras, fuja das caixas de supermercado. Invista em chocolates de origem única ou do tipo bean-to-bar, que valorizam todo o processo desde a amêndoa do cacau até a barra, resultando em sabores mais complexos e sofisticados. Marcas brasileiras especializadas oferecem produtos incríveis que são um verdadeiro presente para o paladar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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