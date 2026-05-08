Almoço de Dia das Mães: receitas fáceis para celebrar em grande estilo

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O Dia das Mães é uma data especial que merece uma celebração à altura. E nada melhor do que reunir a família ao redor da mesa para um almoço delicioso e cheio de carinho. Para ajudar na missão de surpreender sem passar o dia todo na cozinha, preparamos um cardápio completo com receitas fáceis, práticas e que agradam a todos os paladares.

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Prato principal: filé de frango ao creme de milho

Cremoso e saboroso, este prato é um clássico que sempre faz sucesso. O filé de frango fica suculento e o creme de milho dá um toque especial e reconfortante.

Ingredientes:

500g de filé de frango temperado a gosto (sal, pimenta, alho)

1 lata de milho verde escorrido

1 caixa de creme de leite

1/2 xícara de leite

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

Queijo parmesão ralado a gosto para gratinar

Modo de preparo:

Grelhe os filés de frango em uma frigideira e reserve em um refratário. No liquidificador, bata o milho, o creme de leite e o leite até obter um creme homogêneo. Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola. Despeje o creme de milho e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal. Cubra os filés de frango com o creme, salpique queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos ou até dourar.

Acompanhamento: arroz com brócolis e alho crocante

Para sair do básico, este arroz colorido e crocante é a pedida certa. É fácil de fazer e deixa a refeição mais completa e sofisticada.

Ingredientes:

2 xícaras de arroz cozido

1 maço de brócolis cozido e picado

4 dentes de alho fatiados

Azeite a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o azeite e frite as fatias de alho até ficarem douradas e crocantes. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue o brócolis picado. Adicione o arroz cozido, misture bem e acerte o sal. Sirva o arroz com o alho crocante por cima.

Sobremesa: pavê de limão com biscoito

Uma sobremesa clássica, refrescante e que não precisa ir ao fogo. O contraste do doce com o azedinho do limão é perfeito para finalizar a refeição.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

Suco de 2 limões

1 pacote de biscoito maisena

Leite para umedecer os biscoitos

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até formar um creme consistente. Em um refratário, faça uma camada com o creme de limão. Umedeça os biscoitos no leite e faça uma camada sobre o creme. Alterne as camadas de creme e biscoito, finalizando com o creme. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Antes de servir, decore com raspas de limão. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.