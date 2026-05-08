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Cardápio especial

Almoço de Dia das Mães: receitas fáceis para celebrar em grande estilo

Do prato principal à sobremesa, veja sugestões de cardápios completos; são opções práticas e deliciosas para comemorar a data sem complicação

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
08/05/2026 12:09

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Almoço de Dia das Mães: receitas fáceis para celebrar em grande estilo
Uma mesa farta e colorida, pronta para um almoço especial em família, inspiração para as receitas do Dia das Mães. crédito: Pexels

O Dia das Mães é uma data especial que merece uma celebração à altura. E nada melhor do que reunir a família ao redor da mesa para um almoço delicioso e cheio de carinho. Para ajudar na missão de surpreender sem passar o dia todo na cozinha, preparamos um cardápio completo com receitas fáceis, práticas e que agradam a todos os paladares.

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Prato principal: filé de frango ao creme de milho

Cremoso e saboroso, este prato é um clássico que sempre faz sucesso. O filé de frango fica suculento e o creme de milho dá um toque especial e reconfortante.

Ingredientes:

  • 500g de filé de frango temperado a gosto (sal, pimenta, alho)

  • 1 lata de milho verde escorrido

  • 1 caixa de creme de leite

  • 1/2 xícara de leite

  • 1 colher de sopa de manteiga

  • 1/2 cebola picada

  • Queijo parmesão ralado a gosto para gratinar

Modo de preparo:

  1. Grelhe os filés de frango em uma frigideira e reserve em um refratário.

  2. No liquidificador, bata o milho, o creme de leite e o leite até obter um creme homogêneo.

  3. Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola. Despeje o creme de milho e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal.

  4. Cubra os filés de frango com o creme, salpique queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos ou até dourar.

Acompanhamento: arroz com brócolis e alho crocante

Para sair do básico, este arroz colorido e crocante é a pedida certa. É fácil de fazer e deixa a refeição mais completa e sofisticada.

Ingredientes:

  • 2 xícaras de arroz cozido

  • 1 maço de brócolis cozido e picado

  • 4 dentes de alho fatiados

  • Azeite a gosto

  • Sal a gosto

Modo de preparo:

  1. Em uma frigideira, aqueça o azeite e frite as fatias de alho até ficarem douradas e crocantes. Retire e reserve.

  2. Na mesma frigideira, refogue o brócolis picado.

  3. Adicione o arroz cozido, misture bem e acerte o sal.

  4. Sirva o arroz com o alho crocante por cima.

Sobremesa: pavê de limão com biscoito

Uma sobremesa clássica, refrescante e que não precisa ir ao fogo. O contraste do doce com o azedinho do limão é perfeito para finalizar a refeição.

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado

  • 1 caixa de creme de leite

  • Suco de 2 limões

  • 1 pacote de biscoito maisena

  • Leite para umedecer os biscoitos

  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo:

  1. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até formar um creme consistente.

  2. Em um refratário, faça uma camada com o creme de limão.

  3. Umedeça os biscoitos no leite e faça uma camada sobre o creme.

  4. Alterne as camadas de creme e biscoito, finalizando com o creme.

  5. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Antes de servir, decore com raspas de limão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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