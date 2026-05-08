Almoço de Dia das Mães: receitas fáceis para celebrar em grande estilo
Do prato principal à sobremesa, veja sugestões de cardápios completos; são opções práticas e deliciosas para comemorar a data sem complicação
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O Dia das Mães é uma data especial que merece uma celebração à altura. E nada melhor do que reunir a família ao redor da mesa para um almoço delicioso e cheio de carinho. Para ajudar na missão de surpreender sem passar o dia todo na cozinha, preparamos um cardápio completo com receitas fáceis, práticas e que agradam a todos os paladares.
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Prato principal: filé de frango ao creme de milho
Cremoso e saboroso, este prato é um clássico que sempre faz sucesso. O filé de frango fica suculento e o creme de milho dá um toque especial e reconfortante.
Ingredientes:
500g de filé de frango temperado a gosto (sal, pimenta, alho)
1 lata de milho verde escorrido
1 caixa de creme de leite
1/2 xícara de leite
1 colher de sopa de manteiga
1/2 cebola picada
Queijo parmesão ralado a gosto para gratinar
Modo de preparo:
Grelhe os filés de frango em uma frigideira e reserve em um refratário.
No liquidificador, bata o milho, o creme de leite e o leite até obter um creme homogêneo.
Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola. Despeje o creme de milho e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal.
Cubra os filés de frango com o creme, salpique queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos ou até dourar.
Acompanhamento: arroz com brócolis e alho crocante
Para sair do básico, este arroz colorido e crocante é a pedida certa. É fácil de fazer e deixa a refeição mais completa e sofisticada.
Ingredientes:
2 xícaras de arroz cozido
1 maço de brócolis cozido e picado
4 dentes de alho fatiados
Azeite a gosto
Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite e frite as fatias de alho até ficarem douradas e crocantes. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, refogue o brócolis picado.
Adicione o arroz cozido, misture bem e acerte o sal.
Sirva o arroz com o alho crocante por cima.
Sobremesa: pavê de limão com biscoito
Uma sobremesa clássica, refrescante e que não precisa ir ao fogo. O contraste do doce com o azedinho do limão é perfeito para finalizar a refeição.
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite
Suco de 2 limões
1 pacote de biscoito maisena
Leite para umedecer os biscoitos
Raspas de limão para decorar
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até formar um creme consistente.
Em um refratário, faça uma camada com o creme de limão.
Umedeça os biscoitos no leite e faça uma camada sobre o creme.
Alterne as camadas de creme e biscoito, finalizando com o creme.
Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Antes de servir, decore com raspas de limão.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.