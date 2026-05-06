Assine
overlay
Início Nacional
IMPROVISO

Dia das Mães: 10 mensagens inspiradoras

Confira dicas de frases para cartões e bilhetes para agradar as mães neste domingo (10/5)

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/05/2026 18:40 - atualizado em 06/05/2026 18:40

compartilhe

SIGA
×
Dia das Mães: 10 mensagens inspiradoras
O Dia das Mães celebra o vínculo inquebrável e o amor que transcende, como o carinho entre mãe e filho crédito: Pexels

O Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio, é uma data especial para homenagear a figura mais importante de nossas vidas. Em 2026, a comemoração será neste domingo (10/5), uma oportunidade perfeita para expressar todo o seu amor e gratidão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Se você está em busca de inspiração para encontrar as palavras certas, preparamos uma seleção de dez mensagens emocionantes e criativas para tocar o coração da sua mãe.

10 ideias de mensagens para o Dia das Mães

  1. Para a mãe protetora: “Mãe, seu abraço é o meu porto seguro e seu amor, a minha maior fortaleza. Obrigado por ser minha guia e proteção em todos os momentos. Feliz Dia das Mães!”

  2. Para a mãe divertida: “Feliz Dia das Mães para a mulher que me ensinou tudo, inclusive a rir dos meus próprios tombos! Obrigado por tornar a vida mais leve e divertida.”

  3. Para a mãe conselheira: “Para cada dúvida, um conselho; para cada medo, uma palavra de força. Mãe, sua sabedoria ilumina meu caminho. Te amo hoje e sempre!”

  4. Em formato de poema: “No jardim da minha vida, você é a flor mais rara. Com seu perfume de amor e sua coragem que não para. Feliz Dia das Mães, minha eterna inspiração.”

  5. Para a mãe de primeira viagem: “Bem-vinda ao clube das noites mal dormidas e do amor infinito! Que este seu primeiro Dia das Mães seja o início de uma jornada cheia de alegrias e descobertas. Você já é incrível!”

  6. Para a mãe que também é avó: “Amor em dose dupla! Obrigado por ser uma mãe maravilhosa e uma avó espetacular. Sua presença em nossas vidas é o maior presente. Feliz Dia das Mães!”

  7. Para a mãe moderna: “Mãe, você me ensinou a usar o garfo e a faca, e hoje me ensina a usar os melhores filtros no Instagram. Obrigado por evoluir comigo! Te amo!”

  8. Mensagem curta e direta: “Mãe, tudo o que eu sou, devo a você. Meu amor e gratidão são eternos. Feliz Dia das Mães!”

  9. Para a mãe que está longe: “A distância pode nos separar fisicamente, mas meu coração está sempre junto ao seu. Sinto sua falta todos os dias. Feliz Dia das Mães, minha rainha!”

  10. Um agradecimento sincero: “Mais do que presentes, hoje quero te dar meu mais sincero 'obrigado'. Obrigado pela paciência, pelo carinho, pelos sacrifícios e por um amor que nunca falha. Feliz Dia!”

Leia Mais

Gostou das nossas sugestões? Compartilhe este carinho e aproveite a data para criar suas próprias homenagens. Cada mãe é única e merece uma mensagem que reflita seu jeitinho especial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.

Tópicos relacionados:

dia-das-maes maternidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay