Bairros de Santa Luzia e Vespasiano voltam a ficar sem água
Devido à intervenção feita pela Prefeitura de Santa Luzia, a Copasa realizou a paralisação no fornecimento de água em alguns bairros. Veja quais são
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Alguns bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte devem ficar sem água nesta quinta-feira (7/5) devido à manutenção operacional da Copasa. Em comunicado da empresa, Santa Luzia e Vespasiano podem apresentar intermitência de água durante o dia de hoje.
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Os bairros atingidos vão sofrer as falhas no abastecimento de água pela segunda vez nos últimos três dias. Eles integraram a lista de regiões atingidas pelo desligamento do Sistema Rio das Velhas depois da queda de uma égua em uma adutora.
A distribuição foi religada ontem (6) pela manhã, mas afetou 300 bairros de Belo Horizonte e sete cidades da Região Metropolitana, deixando 1 milhão de pessoas sem água.
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Segundo a Copasa, a nova paralisação não está relacionada com o caso da égua na adutora. Um trecho da rede de carga foi retirado para viabilizar uma drenagem pluvial executada pela Prefeitura de Santa Luzia.
A previsão de conclusão dos serviços é no final da tarde de hoje, garantindo a normalização na distribuição até o fim da noite de quinta (7). Imóveis com caixas d’água podem não perceber o impacto da manutenção.
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Confira a lista completa dos bairros afetados:
Santa Luzia
- Flamboyant
- Chácaras Santa Inês
- Conjunto Habitacional Carreira Comprida
- Duquesa I
- Duquesa II
- Frimisa
- Liberdade
- Monte Carlo
- Morada do Rio
- Nossa Senhora das Graças
- Nossa Senhora do Carmo
- Novo Centro
- Pérola Negra
- Ponte Grande
- Ponte Pequena
- Pousada Del Rey
- Rio das Velhas
- São Benedito
- São Francisco
- São João Batista
- Vale dos Coqueiros
- Vila Olga
Vespasiano
- Imperial