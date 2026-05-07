Bairros de Santa Luzia e Vespasiano voltam a ficar sem água

Alguns bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte devem ficar sem água nesta quinta-feira (7/5) devido à manutenção operacional da Copasa. Em comunicado da empresa, Santa Luzia e Vespasiano podem apresentar intermitência de água durante o dia de hoje.

Os bairros atingidos vão sofrer as falhas no abastecimento de água pela segunda vez nos últimos três dias. Eles integraram a lista de regiões atingidas pelo desligamento do Sistema Rio das Velhas depois da queda de uma égua em uma adutora.

A distribuição foi religada ontem (6) pela manhã, mas afetou 300 bairros de Belo Horizonte e sete cidades da Região Metropolitana, deixando 1 milhão de pessoas sem água.

Segundo a Copasa, a nova paralisação não está relacionada com o caso da égua na adutora. Um trecho da rede de carga foi retirado para viabilizar uma drenagem pluvial executada pela Prefeitura de Santa Luzia.

A previsão de conclusão dos serviços é no final da tarde de hoje, garantindo a normalização na distribuição até o fim da noite de quinta (7). Imóveis com caixas d’água podem não perceber o impacto da manutenção.

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Confira a lista completa dos bairros afetados:

Santa Luzia

Flamboyant

Chácaras Santa Inês

Conjunto Habitacional Carreira Comprida

Duquesa I

Duquesa II

Frimisa

Liberdade

Monte Carlo

Morada do Rio

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora do Carmo

Novo Centro

Pérola Negra

Ponte Grande

Ponte Pequena

Pousada Del Rey

Rio das Velhas

São Benedito

São Francisco

São João Batista

Vale dos Coqueiros

Vila Olga

Vespasiano