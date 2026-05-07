Assine
overlay
Início Gerais
FALTA DE ÁGUA

Bairros de Santa Luzia e Vespasiano voltam a ficar sem água

Devido à intervenção feita pela Prefeitura de Santa Luzia, a Copasa realizou a paralisação no fornecimento de água em alguns bairros. Veja quais são

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
QU
Quéren Hapuque
PN
Pedro Naves*
Repórter
QU
Quéren Hapuque
Repórter
07/05/2026 15:33

compartilhe

SIGA
×
Previsão da Copasa é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite de quarta-feira (6/5)
Previsão da Copasa é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente crédito: Copasa/Divulgação

Alguns bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte devem ficar sem água nesta quinta-feira (7/5) devido à manutenção operacional da Copasa. Em comunicado da empresa, Santa Luzia e Vespasiano podem apresentar intermitência de água durante o dia de hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os bairros atingidos vão sofrer as falhas no abastecimento de água pela segunda vez nos últimos três dias. Eles integraram a lista de regiões atingidas pelo desligamento do Sistema Rio das Velhas depois da queda de uma égua em uma adutora.

A distribuição foi religada ontem (6) pela manhã, mas afetou 300 bairros de Belo Horizonte e sete cidades da Região Metropolitana, deixando 1 milhão de pessoas sem água.

Leia Mais

Segundo a Copasa, a nova paralisação não está relacionada com o caso da égua na adutora. Um trecho da rede de carga foi retirado para viabilizar uma drenagem pluvial executada pela Prefeitura de Santa Luzia.

A previsão de conclusão dos serviços é no final da tarde de hoje, garantindo a normalização na distribuição até o fim da noite de quinta (7). Imóveis com caixas d’água podem não perceber o impacto da manutenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira a lista completa dos bairros afetados:

Santa Luzia

  • Flamboyant
  • Chácaras Santa Inês
  • Conjunto Habitacional Carreira Comprida
  • Duquesa I
  • Duquesa II
  • Frimisa
  • Liberdade
  • Monte Carlo
  • Morada do Rio
  • Nossa Senhora das Graças
  • Nossa Senhora do Carmo
  • Novo Centro
  • Pérola Negra
  • Ponte Grande
  • Ponte Pequena
  • Pousada Del Rey
  • Rio das Velhas
  • São Benedito
  • São Francisco
  • São João Batista
  • Vale dos Coqueiros
  • Vila Olga

Vespasiano

  • Imperial

Tópicos relacionados:

agua bairros bh copasa falta-de-agua grande-bh manutencao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay