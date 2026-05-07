Grande BH: bairros ainda estão sem água nesta quinta (7/5); veja a lista

O abastecimento de água na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) segue apresentando intermitência nesta quarta-feira (7/5), após a queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas ter afetado mais de 300 bairros da capital e sete cidades da Grande BH. O problema deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem água.

Segundo a Copasa, responsável pelo sistema, o fornecimento já foi normalizado em grande parte da região, mas alguns bairros ainda registram oscilações. Equipes seguem em campo realizando manobras operacionais para acelerar a recuperação total do abastecimento.

De acordo com monitoramento realizado entre 0h e 6h desta quarta-feira, algumas regiões ainda permanecem com fornecimento intermitente.

Veja a lista de bairros afetados

Belo Horizonte

Céu Azul

Minas Caixa

Jardim dos Comerciários

Jaqueline

Santa Rosa

Universitário

Goiânia

Maria Goretti

Jardim Vitória

Ribeirão das Neves

Atalaia

Botafogo

Delma

Flamengo

Jardim Primavera

Menezes

Santa Isabel

Santa Luzia

Asteca

Londrina

Chácaras Santa Inês Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sabará

Nossa Senhora de Fátima

Vespasiano

Regiões pontuais do município

A empresa informou que continua monitorando a recuperação do sistema e que a previsão é de normalização gradual do abastecimento ao longo desta quarta-feira (7).