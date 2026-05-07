Grande BH: bairros ainda estão sem água nesta quinta (7/5); veja a lista
Abastecimento segue intermitente em bairros de Belo Horizonte e cidades da região metropolitana após paralisação do sistema Rio das Velhas
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O abastecimento de água na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) segue apresentando intermitência nesta quarta-feira (7/5), após a queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas ter afetado mais de 300 bairros da capital e sete cidades da Grande BH. O problema deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem água.
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Segundo a Copasa, responsável pelo sistema, o fornecimento já foi normalizado em grande parte da região, mas alguns bairros ainda registram oscilações. Equipes seguem em campo realizando manobras operacionais para acelerar a recuperação total do abastecimento.
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De acordo com monitoramento realizado entre 0h e 6h desta quarta-feira, algumas regiões ainda permanecem com fornecimento intermitente.
Veja a lista de bairros afetados
Belo Horizonte
- Céu Azul
- Minas Caixa
- Jardim dos Comerciários
- Jaqueline
- Santa Rosa
- Universitário
- Goiânia
- Maria Goretti
- Jardim Vitória
Ribeirão das Neves
- Atalaia
- Botafogo
- Delma
- Flamengo
- Jardim Primavera
- Menezes
- Santa Isabel
Santa Luzia
-
Asteca
-
Londrina
-
Chácaras Santa Inês
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Sabará
- Nossa Senhora de Fátima
Vespasiano
- Regiões pontuais do município
A empresa informou que continua monitorando a recuperação do sistema e que a previsão é de normalização gradual do abastecimento ao longo desta quarta-feira (7).