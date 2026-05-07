Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES!

Grande BH: bairros ainda estão sem água nesta quinta (7/5); veja a lista

Abastecimento segue intermitente em bairros de Belo Horizonte e cidades da região metropolitana após paralisação do sistema Rio das Velhas

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
07/05/2026 08:42

compartilhe

SIGA
×
Como armazenar água em casa de forma segura em caso de emergência
Algumas regiões ainda permanecem com fornecimento intermitente crédito: Pexels

O abastecimento de água na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) segue apresentando intermitência nesta quarta-feira (7/5), após a queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas ter afetado mais de 300 bairros da capital e sete cidades da Grande BH. O problema deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem água.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Copasa, responsável pelo sistema, o fornecimento já foi normalizado em grande parte da região, mas alguns bairros ainda registram oscilações. Equipes seguem em campo realizando manobras operacionais para acelerar a recuperação total do abastecimento.

Leia Mais

De acordo com monitoramento realizado entre 0h e 6h desta quarta-feira, algumas regiões ainda permanecem com fornecimento intermitente.

Veja a lista de bairros afetados

Belo Horizonte

  • Céu Azul
  • Minas Caixa
  • Jardim dos Comerciários
  • Jaqueline
  • Santa Rosa
  • Universitário
  • Goiânia
  • Maria Goretti
  • Jardim Vitória

Ribeirão das Neves

  • Atalaia
  • Botafogo
  • Delma
  • Flamengo
  • Jardim Primavera
  • Menezes
  • Santa Isabel

Santa Luzia

Sabará

  • Nossa Senhora de Fátima

Vespasiano

  • Regiões pontuais do município

A empresa informou que continua monitorando a recuperação do sistema e que a previsão é de normalização gradual do abastecimento ao longo desta quarta-feira (7).

Tópicos relacionados:

ano bairros de em falta mais por

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay