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ABSURDO

MG: adolescente segura gato pela cauda e homem o chuta; veja o vídeo

Imagens nas redes sociais levaram à identificação de dois envolvidos no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/05/2026 06:26 - atualizado em 04/05/2026 07:39

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Segundo relato, a ação ocorreu em um sítio na zona rural e teria sido praticada de forma recreativa
Segundo relato, a ação ocorreu em um sítio na zona rural e teria sido praticada de forma recreativa crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 21 anos e um adolescente de 13 foram identificados nesse domingo (3/5) por envolvimento em maus-tratos a um gato em Carandaí (MG), Região Central do estado.

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De acordo com o 5º Grupamento da Polícia Militar de Meio Ambiente, o caso veio à tona depois da divulgação de um vídeo nas redes sociais, no dia 27 de abril, que mostrava o animal sendo segurado pela cauda enquanto era agredido.

A partir da denúncia, os militares iniciaram uma série de buscas para identificar os responsáveis. O trabalho incluiu análise do conteúdo publicado, levantamentos em redes sociais, contato com testemunhas e consultas a sistemas oficiais.

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Depois das investigações, os dois envolvidos foram localizados e, ao comparecerem à sede do grupamento, confirmaram os fatos. Segundo relato, a ação ocorreu em um sítio na zona rural e foi praticada de forma recreativa.

A conduta foi caracterizada como maus-tratos, conforme laudo veterinário, com base na Lei de Crimes Ambientais. Foram adotadas medidas administrativas, com a lavratura de autos de infração e o homem foi preso. O caso será encaminhado à Polícia Civil e ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para análise.

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A Polícia Militar de Meio Ambiente reforça que maus-tratos a animais é crime e que situações dessa natureza serão rigorosamente apuradas.

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