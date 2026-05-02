Diretora de epidemiologia de BH é a entrevistada do Em Minas deste sábado

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou situação de emergência em decorrência de doenças respiratórias em 10 de abril, prevendo que o pico de casos aconteceria entre o último dia 19 e este sábado (2/5). Para falar sobre esse cenário, o EM Minas recebe Tatiani Fereguetti, diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica de BH.

Ao longo do programa deste sábado, Fereguetti comenta sobre o número de casos e atendimentos de doenças respiratórias agudas graves na capital, que dobrou desde janeiro, e sobre a cobertura vacinal, muito abaixo da ideal.

“Belo Horizonte começou a campanha de imunização contra a influenza no dia 23 de março. Ainda estamos imunizando o público-alvo mais vulnerável: as crianças, os idosos, as gestantes e as pessoas com comorbidades. Até o momento, para este grupo, a gente está com uma cobertura em torno de 39% para o grupo prioritário. Ainda aquém do que a gente pretende, que é pelo menos 90% de cobertura”, diz.

A diretora ainda explica como a cidade se prepara para os próximos meses e como a população pode se prevenir contra doenças respiratórias.

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O episódio vai ao ar às 19h05 na TV Alterosa e no YouTube do Portal Uai. Na segunda-feira (4/5), a íntegra da entrevista estampa as páginas do impresso do Estado de Minas e também fica disponível no site.