"Asfalto ou chiclete?": remendo em avenida movimentada de BH causa polêmica
Material foi utilizado para encobrir juntas de dilatação em pontes nas proximidades da Toca da Raposa 1
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O vereador também afirma que os remendos feitos com esse material são perigosos para os motociclistas que transitam pela rotatória e promete tomar providências para que ele seja substituído. A maioria dos comentários aprova a troca da manta.
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O que diz a prefeitura?
O Estado de Minas contatou a Prefeitura de Belo Horizonte, à qual foi solicitado um posicionamento sobre a reclamação e também esclarecimentos sobre o material em questão e os critérios para a adoção dele. Por sua vez, o Executivo municipal enviou uma nota em que não explica a maioria das questões.
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De acordo com a PBH, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou que "foi realizada no local intervenção para a recuperação das juntas de dilatação das pontes localizadas na rotatória citada". Ainda segundo o poder público municipal, "equipes já estão monitorando o local e uma nova vistoria será feita para avaliar a situação relatada".