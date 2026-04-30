"Asfalto ou chiclete?": remendo em avenida movimentada de BH causa polêmica

Um vídeo gravado por um motociclista em uma rotatória no entroncamento das avenidas Otacílio Negrão de Lima e Heráclito Mourão de Miranda, perto da Toca da Raposa 1, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, causou repercussão e polêmica nas redes sociais. A gravação mostra o condutor com dificuldade para controlar o veículo enquanto passa por remendos na via. O "detalhe" é que tais emendas não são feitas de asfalto, e sim de uma espécie de manta emborrachada. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

O vídeo, que teve muitas visualizações nas redes sociais, foi postado com o título "asfalto ou chiclete?". O engajamento fez com que o material chegasse a um dos vereadores de Belo Horizonte, que foi ao local e também gravou imagens. O parlamentar Helton Júnior (PSD) puxa o material com uma das mãos, que se estica bastante, fazendo lembrar uma goma de mascar.

O vereador também afirma que os remendos feitos com esse material são perigosos para os motociclistas que transitam pela rotatória e promete tomar providências para que ele seja substituído. A maioria dos comentários aprova a troca da manta.

O que diz a prefeitura?

O Estado de Minas contatou a Prefeitura de Belo Horizonte, à qual foi solicitado um posicionamento sobre a reclamação e também esclarecimentos sobre o material em questão e os critérios para a adoção dele. Por sua vez, o Executivo municipal enviou uma nota em que não explica a maioria das questões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a PBH, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou que "foi realizada no local intervenção para a recuperação das juntas de dilatação das pontes localizadas na rotatória citada". Ainda segundo o poder público municipal, "equipes já estão monitorando o local e uma nova vistoria será feita para avaliar a situação relatada".