BH: feto é encontrado enrolado em pano no bairro Lagoinha
Caso que aconteceu no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), é investigado pela Polícia Civil; autoria ainda é desconhecida
Um feto foi encontrado nessa quarta-feira (29/4), no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em um matagal na Rua Francisco Soucasseaux, enrolado em um pano branco.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.
Em seguida, o feto foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).
Até o momento, a autora não foi localizada.
O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Plantão de Homicídios Leste.