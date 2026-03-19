Feto é encontrado em grade de retenção na Grande BH
Corpo foi localizado por trabalhador durante limpeza em Betim. Para evitar que feto fosse arrastado, ele o removeu do local e chamou a polícia
Um feto foi encontrado nessa quarta-feira (18/3) no Bairro Bandeirinhas, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, um homem de 31 anos acionou a corporação ao localizar o feto na Estrada Mário Campos.
Ele relatou que realizava a limpeza de uma grade de retenção de sólidos quando percebeu o corpo do sexo masculino preso na estrutura. Para evitar que fosse arrastado, ele retirou o feto do local e chamou a polícia.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos iniciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).
O caso será investigado pela Delegacia de Plantão de Homicídios de Betim.