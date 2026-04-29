'Uma obra de arte', afirma skatista sobre maior pista de Minas Gerais

“Sem palavra para descrever isso aqui. É uma obra de arte e acho que a galera deve ter gostado”, afirma o skatista profissional Caíque Modesto, de 17 anos, natural de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, sobre a qualidade da pista inaugurada no dia 21 de março no Parque Linear Sarandi, entre os bairros Cabral e Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A pista é apontada pela Federação Mineira de Skate como a maior de Minas Gerais. Além do esportista e da organização, atletas elogiam a boa qualidade do lugar e afirmam que faltam áreas como essa pela Grande BH.

O médico e skatista Álvaro Bertolini, de 30 anos, mora em Belo Horizonte, destacou o tamanho da pista e lembrou que faltam lugares como esse pela RMBH Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Caique Modesto, de 17 anos, é skatista profissional e elogiou a pista contagense Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Modesto é natural de Osasco, Região Metropolitana de São Paulo, e viaja o Brasil para competir profissionalmente pelo Skate Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG O local tem atraído público de todas as idades Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG O técnico de áudio e atleta de bicicross (BMX) Bruno Bussolotti, de 51 anos, também elogiou a qualidade do local Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Ele começou no ciclismo na década de 80 por causa do filme E.T. O Extraterrestre Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG A pista é apontada pela Federação Mineira de Skate como a maior de Minas e que pode receber torneios em breve Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG A patinadora e estudante Arielle Giordana, de 17 anos, reside entre Contagem e BH e elogiou a qualidade da pista Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Arielle começou na modalidade aos 13 anos Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG A pista foi inaugurada no dia 21 de março deste ano Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Voltar Próximo

“O projeto ficou muito bom, fiquei sem palavras. Viajo pelo Brasil e conheço muitas pistas, a galera aqui deve ter gostado. Lugares como esse me deixam muito feliz”, afirma Modesto. O profissional começou no skate bem cedo, aos 4 anos. Ele viaja pelo Brasil para competir pela modalidade. Neste ano, o skatista vai disputar torneios em outros países, como Espanha, Portugal e Estados Unidos.

A Prefeitura de Contagem fez uma reforma no conjunto de atrações do Parque Sarandi: locais para caminhadas, ciclovia, quadras poliesportivas, dentre outros. O valor gasto nesse processo de revitalização e na construção da pista foi de aproximadamente R$ 12 milhões.

O médico e skatista Álvaro Bertolini, de 30 anos e que mora em Belo Horizonte, destacou o tamanho do local e lembrou que faltam pistas como essa pela RMBH. “É uma pista muito completa, o que faltava na Grande BH. Tem uma em Lagoa Santa, mas é um pouco longe”, diz. “(A pista) tem obstáculos para todos os níveis: caixotes, corrimões pequenos e maiores; um ‘bowl’ pequenininho e um maior para a galera que anda há mais tempo”, destaca o médico.

De acordo com o município de Contagem, a nova pista tem 3.700 m². A Federação de Skate de Minas Gerais não tem o inventário de todas as pistas dos 853 municípios do estado, mas dentre as que eles têm registro, a pista contagense é a maior.

Fecham o top 5 de maiores pistas mineiras em que a federação tem registro:

Nova Serrana - 2.500 m²

Lagoa Santa - 2.350 m²

Pedro Leopoldo - 1.400 m²

Poços de Caldas - 1.312 m²

A entidade esportiva reforça que o tamanho da pista não é sinônimo de boa a qualidade, que é necessário que sejam feitas reformas nas existentes e que haja investimento em recursos para a construção de novas pelo estado.

Em relação à de Contagem, a Federação elogiou não só a nova pista, como também a postura de reformas das demais e classificou a cidade como a “capital mineira do skate”.

Eles indicam que existe a possibilidade de que campeonatos nacionais sejam realizados no lugar em breve, nas modalidades olímpicas “park” e “street”. Além da pista no Parque Linear Sarandi, a cidade da Grande BH tem outras 12 espalhadas pelas oito regiões do município.

Outras modalidades

Além dos skatistas, atletas de outras modalidades elogiaram a qualidade da pista. A patinadora e estudante Arielle Giordana, de 17 anos, reside entre Contagem e BH. Ela começou na modalidade aos 13 anos, mas um incidente resultou em uma lesão no joelho, o que a fez parar por um tempo. A esportista exaltou a qualidade do lugar e apontou que muitos parques da região não apresentam a estrutura do Sarandi.

“Não temos pistas incríveis como essa por perto, por isso achei essa legal. A maioria das pistas daqui, estão meio acabadas”, diz Arielle. Sobre as pessoas que compartilham a pista, ela tem sentido que o local tem acolhido bem as outras modalidades e que tudo tem estado bem tranquilo e amigável.

O técnico de áudio e atleta de bicicross (BMX) Bruno Bussolotti, de 51 anos, concorda com a patinadora e avalia que o local tem acolhido bem quem pratica outros esportes. Ele começou a praticar o ciclismo nos anos 80, por causa do filme E.T - O extraterrestre. O atleta concorda com a patinadora e aponta que o local tem recebido bem atletas de outras modalidades.

“Gostei muito da diversidade estrutural daqui. Tem uma pluralidade de níveis de dificuldade e de velocidade da pista. É muito interessante tanto para a bike quanto para o skate, o que é muito bacana”, finaliza Bussolotti.

Modalidade em alta

O país do futebol tem visualizado a popularização do skate como prática esportiva no Brasil. A inserção da modalidade "street" e "park" nas Olimpíadas de 2021 em Tóquio, no Japão, somada ao surgimento de alguns fenômenos brasileiros (Rayssa Leal e Raicca Ventura), fez com que o esporte ganhasse destaque.

Rayssa Leal, de 18, é um dos principais motivos para o desenvolvimento da modalidade recente. Ela foi medalhista de prata em Tóquio, quando tinha 13, e ganhou o bronze em Paris, na França, quando estava com 16, ambos na modalidade "street". Esse sucesso precoce trouxe fãs para a modalidade.

O engenheiro civil Guilherme Alano Serra Lopes, de 46, sócio da empresa PDS Brasil (responsável pela construção da Pista no Parque Sarandi), destacou o quanto esse sucesso da Rayssa impactou no cenário da modalidade no Brasil.

Ele ainda comenta que acompanhou de perto a “Fadinha” – apelido da skatista após viralizar vídeo dela aos 7 anos, com roupa da personagem Sinho, da Disney, sob o skate – durante uma competição no Ibirapuera, em São Paulo, e o clima dos torcedores no local o fez lembrar de outro ídolo do esporte nacional.

“Grande parte do público que estava no evento não era de gente do skate, eram pessoas que estavam ali para ver a ‘Fadinha’. O clima era de final de Copa do Mundo”, conta. “O brasileiro deposita uma torcida e um amor pelo nome da Rayssa Leal que é impressionante. A última pessoa que eu vi em vida com esse poder, tirando do mundo do futebol, foi o Ayrton Senna”, finaliza o engenheiro.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice