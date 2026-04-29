Idoso de 78 anos morre em incêndio dentro de casa no Vale do Aço
Incêndio pode ter sido causado por uma bituca de cigarro
compartilheSIGA
Um idoso de 78 anos morreu durante um incêndio em casa na manhã desta terça-feira (29/4), em Ipatinga (MG), no Vale do Aço. A suspeita é de que o fogo tenha começado quando uma bituca de cigarro entrou em contato com materiais combustíveis dentro do quarto da vítima.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O incêndio aconteceu por volta das 6h30, em uma residência na rua Isabel, no bairro Canaã. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao imóvel, as chamas já haviam tomado a sala, o quarto e a copa da casa.
Leia Mais
O idoso morava com a esposa e a neta. As duas conseguiram sair da residência assim que perceberam o incêndio, mas não conseguiram retirar o homem do imóvel. De acordo com a corporação, foi necessário montar uma linha de proteção para que os militares conseguissem entrar na casa em segurança. A vítima foi encontrada caída no chão do quarto, já sem vida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Três viaturas e nove militares do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência. Após controlar as chamas, os militares realizaram o trabalho de ventilação e rescaldo no imóvel. A perícia da Polícia Civil foi acionada e irá investigar as circunstâncias do incêndio.