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Idoso de 78 anos morre em incêndio dentro de casa no Vale do Aço

Incêndio pode ter sido causado por uma bituca de cigarro

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
29/04/2026 10:33

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O idoso morava com a esposa e a neta
O idoso morava com a esposa e a neta crédito: Reprodução/CBMMG

Um idoso de 78 anos morreu durante um incêndio em casa na manhã desta terça-feira (29/4), em Ipatinga (MG), no Vale do Aço. A suspeita é de que o fogo tenha começado quando uma bituca de cigarro entrou em contato com materiais combustíveis dentro do quarto da vítima.

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O incêndio aconteceu por volta das 6h30, em uma residência na rua Isabel, no bairro Canaã. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao imóvel, as chamas já haviam tomado a sala, o quarto e a copa da casa.

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O idoso morava com a esposa e a neta. As duas conseguiram sair da residência assim que perceberam o incêndio, mas não conseguiram retirar o homem do imóvel. De acordo com a corporação, foi necessário montar uma linha de proteção para que os militares conseguissem entrar na casa em segurança. A vítima foi encontrada caída no chão do quarto, já sem vida. 

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Três viaturas e nove militares do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência. Após controlar as chamas, os militares realizaram o trabalho de ventilação e rescaldo no imóvel. A perícia da Polícia Civil foi acionada e irá investigar as circunstâncias do incêndio. 

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