Dois jovens detidos após tentativa de incendiar sinagoga em Londres

Dois jovens de 17 e 19 anos, suspeitos de uma tentativa de incêndio contra uma sinagoga na noite de sábado em Harrow, noroeste de Londres, foram detidos, anunciou a polícia da capital britânica nesta segunda-feira (20).

"Durante a noite, efetuamos duas detenções relacionadas com este incidente. São dois homens de 17 e 19 anos", declarou Matt Jukes, comissário adjunto da polícia de Londres, à BBC.

O ataque contra uma sinagoga, que não deixou feridos, ocorreu na madrugada de sábado para domingo.

A capital britânica foi cenário de uma série de ataques de caráter antissemita nas últimas semanas, que resultaram em 15 detenções, segundo Matt Jukes.

Os ataques não deixaram feridos, mas provocaram grande nervosismo e intranquilidade na comunidade judaica.

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, declarou no domingo que estava "chocado" com os atos antissemitas.

"Isto é abominável e não será tolerado. Os ataques contra a nossa comunidade judaica são ataques contra a Grã-Bretanha", escreveu Starmer na rede social X.

A maioria dos ataques foi reivindicada por um grupo pouco conhecido, "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya" (Hayi), cujo nome significa "Movimento dos Companheiros da Mão Direita do Islã".

O grupo já reivindicou ataques em outros países da Europa.

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