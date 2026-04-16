Três presos por tentar incendiar emissora Iran International em Londres

Três jovens, entre eles um adolescente de 16 anos, foram detidos após uma tentativa de incêndio contra instalações em Londres da emissora de televisão Iran International, informaram nesta quinta-feira (16) a polícia e o canal.

"Por volta das 20h30 de quarta-feira, agentes que patrulhavam em Wembley (noroeste de Londres) foram informados de que um objeto em chamas havia sido lançado contra as instalações de um órgão de imprensa em língua persa", indicou a polícia em um comunicado.

O objeto "caiu em um estacionamento, onde o fogo se extinguiu imediatamente. Não houve danos nem feridos", acrescentou.

Um porta-voz da Iran International confirmou à AFP que o canal era o meio de comunicação ao qual a polícia se referia em seu comunicado.

Três jovens de 16, 19 e 21 anos foram detidos pouco depois da tentativa de incêndio, após uma perseguição, informou a polícia.

O grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya' (Hayi), cujo nome significa "Movimento dos Companheiros da Mão Direita do Islã", em tradução livre, reivindicou o ataque.

Também reivindicou uma tentativa de incêndio na madrugada de quarta-feira contra uma sinagoga no bairro de Finchley (norte de Londres).

A emissora atacada foi classificada como organização terrorista pelas autoridades iranianas em 2022.

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