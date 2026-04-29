Grande BH: corpo com marcas de tiros é encontrado às margens de rodovia

Um homem foi encontrado morto na noite dessa terça-feira (28/4), às margens da MG-040, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o corpo estava no km 16 da rodovia e apresentava diversas perfurações pelo corpo provocadas por disparos de arma de fogo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou nove estojos deflagrados, além de vestígios de sangue e sinais de que o corpo teria sido arrastado.

Ainda conforme os militares, não havia indícios de que o homicídio tenha ocorrido exatamente naquele ponto da rodovia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim (MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido localizado e a motivação do crime era desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil.