Grande BH: corpo com marcas de tiros é encontrado às margens de rodovia
Corpo apresentava sinais de arrastamento, além de vestígios de sangue
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Um homem foi encontrado morto na noite dessa terça-feira (28/4), às margens da MG-040, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, o corpo estava no km 16 da rodovia e apresentava diversas perfurações pelo corpo provocadas por disparos de arma de fogo.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou nove estojos deflagrados, além de vestígios de sangue e sinais de que o corpo teria sido arrastado.
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Ainda conforme os militares, não havia indícios de que o homicídio tenha ocorrido exatamente naquele ponto da rodovia.
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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim (MG).
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Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido localizado e a motivação do crime era desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil.