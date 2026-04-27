PRISÃO EM FLAGRANTE

Catador de recicláveis é preso com granadas no bolso em Minas

Homem de 23 anos alegou à polícia que recolheu os itens em um lixão onde trabalha e que "quis se mostrar" ao carregar os itens

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/04/2026 08:09

Granadas e réplica de revólver foram apreendidos e o suspeito foi preso em flagrante em Governador Valadares (MG)
Granadas e réplica de revólver foram apreendidos e o suspeito foi preso em flagrante em Governador Valadares (MG) crédito: PMMG/Divulgação

Um catador de materiais recicláveis, de 23 anos, foi preso com duas granadas e a réplica de um revólver em Governador Valadares (MG), no Rio Doce, na madrugada desta segunda-feira (27/4).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os militares patrulhavam o Bairro Jardim Pérola, quando avistaram o rapaz.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito ficou nervoso ao ver os policiais e apressou o passo. Os militares o abordaram e encontraram os itens em um dos bolsos do homem.

O catador contou à PM que trabalha em um lixão, onde encontrou os objetos há cerca de dois meses. Ele guardou os itens, mas disse que "quis aparecer" e "se mostrar" nesta madrugada, andando com os explosivos.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao hospital, pois estava com a testa machucada. De acordo com o catador, o filho dele arremessou um objeto contra ele na tarde de domingo.

Depois de ser atendido, ele foi encaminhado à delegacia junto dos materiais apreendidos.

