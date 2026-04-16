Suspeito de matar primo após discussão por causa de som alto é preso em BH

Um homem de 35 anos, suspeito de matar o primo, de 20, após um desentendimento foi preso pela Polícia Civil no Bairro Olaria, região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (14/4). A prisão foi comunicada pela instituição policial nesta quarta-feira (15).

O crime aconteceu no Bairro Olaria na tarde de 21 de março. Segundo a Polícia Civil, os dois homens, que são vizinhos, tiveram uma discussão após o investigado pedir que o som alto durante uma confraternização fosse abaixado.

"O suspeito buscou uma arma de fogo dentro de casa e efetuou diversos disparos contra quatro pessoas, atingindo fatalmente o primo. Levantamentos apontam ainda brigas anteriores por questões financeiras e patrimoniais", informou a Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também foi expedido mandado de busca, sendo apreendido o celular do investigado. Ele foi conduzido à sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para o cumprimento da prisão e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.