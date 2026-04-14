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MG: mulher é presa com 328 ampolas de remédio emagrecedor dentro de carro

Veículo que realizava transporte por aplicativo seguia de São Paulo para Belo Horizonte quando foi abordado na BR-381

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Repórter
14/04/2026 22:42

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Policiais localizaram 82 caixas do medicamento Tirzepatida T.G 15, contendo um total de 328 ampolas, em um compartimento oculto na bagagem da passageira
Policiais localizaram 82 caixas do medicamento Tirzepatida T.G 15, contendo um total de 328 ampolas, em um compartimento oculto na bagagem da passageira crédito: PRF/Divulgação

Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (14/4), durante abordagem no km 499 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi flagrada transportando grande quantidade de medicamento para emagrecer em um carro que realizava transporte por aplicativo.

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De acordo com informações divulgadas pela PRF, o veículo, que seguia de São Paulo para Belo Horizonte, foi abordado devido a indicativos de análise de risco. Durante a fiscalização, a passageira teria informado que viajava por motivos familiares.

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No entanto, ao vistoriarem a bagagem da jovem, os policiais localizaram um compartimento oculto no qual estavam acondicionadas 82 caixas do medicamento Tirzepatida T.G 15, totalizando 328 ampolas. O produto tem comercialização proibida no Brasil, o que configura irregularidade sanitária e possível crime.

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Diante da constatação, a mulher foi presa. Ela foi encaminhada à Polícia Judiciária em Betim para as providências cabíveis, juntamente com os medicamentos, que foram apreendidos durante a ocorrência.

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