MG: mulher é presa com 328 ampolas de remédio emagrecedor dentro de carro

Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (14/4), durante abordagem no km 499 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi flagrada transportando grande quantidade de medicamento para emagrecer em um carro que realizava transporte por aplicativo.

De acordo com informações divulgadas pela PRF, o veículo, que seguia de São Paulo para Belo Horizonte, foi abordado devido a indicativos de análise de risco. Durante a fiscalização, a passageira teria informado que viajava por motivos familiares.

No entanto, ao vistoriarem a bagagem da jovem, os policiais localizaram um compartimento oculto no qual estavam acondicionadas 82 caixas do medicamento Tirzepatida T.G 15, totalizando 328 ampolas. O produto tem comercialização proibida no Brasil, o que configura irregularidade sanitária e possível crime.

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Diante da constatação, a mulher foi presa. Ela foi encaminhada à Polícia Judiciária em Betim para as providências cabíveis, juntamente com os medicamentos, que foram apreendidos durante a ocorrência.