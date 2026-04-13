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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

MG: batida de frente mata uma pessoa e deixa quatro feridas

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

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Repórter
13/04/2026 23:08

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Veículos colidiram de frente na BR-050
Veículos colidiram de frente na BR-050 crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e quatro feridas nesta segunda-feira (13/4) na BR-050, entre os municípios de Pedra do Indaiá e Formiga, no Centro-Oeste de Minas. Os veículos, ambos do modelo Chevrolet Onix, bateram de frente: ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão. 

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a morte da vítima foi constatada ainda no local do acidente. No carro em que ela estava, havia duas outras pessoas, sendo que uma delas sofreu uma fratura completa em um dos braços e reclamava de dores abdominais.

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O outro ocupante ficou preso às ferragens, com uma das pernas comprimida pelo painel. Para retirá-lo, os agentes do CBMMG precisaram cortar as colunas frontal e lateral do veículo. Em seguida, a vítima foi socorrida por uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Já no segundo veículo estavam duas pessoas, entre elas uma criança, cuja idade não foi revelada. Elas foram atendidas pela Unidade de Resgate do CBMMG, imobilizadas e conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento de Formiga.

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