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LAVAGEM DE DINHEIRO

Dupla é presa com meio milhão em dinheiro vivo na BR-040, em BH

Suspeitos não souberam explicar origem do valor e foram autuados por lavagem de dinheiro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/04/2026 08:15

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Dinheiro seria levado para Brasília (DF) e entregue ao chefe da empresa em que a dupla trabalha
Dinheiro seria levado para Brasília (DF) e entregue ao chefe da empresa em que a dupla trabalha crédito: PMRv/Reprodução

Dois homens, de 44 e 55 anos, foram presos nessa sexta-feira (10/4) ao serem flagrados com R$ 500 mil em espécie durante uma abordagem na BR-040, no Bairro Palmeiras, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a equipe abordou o veículo na altura do km 451, onde trafegava em velocidade incompatível com a via.

Durante a vistoria, os militares encontraram o dinheiro escondido entre os pertences dos passageiros. Ao serem questionados, os suspeitos não souberam informar a origem da quantia nem comprovar a legalidade do valor.

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Eles afirmaram apenas que o dinheiro saiu do Rio de Janeiro (RJ) e seria levado para Brasília (DF), onde seria entregue ao chefe da empresa em que trabalham.

Além do dinheiro, foram apreendidos dois rádios comunicadores e o veículo utilizado foi removido.

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A dupla foi presa por suspeita de ocultação de bens e lavagem de dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal (PF).

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