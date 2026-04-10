BH e outras 15 cidades da região podem ficar sem água no domingo (12/4)

Mais de mil bairros de Belo Horizonte (MG) e Região Metropolitana podem ficar sem água a partir deste domingo (12/4) devido a uma manutenção operacional programada pela Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O abastecimento pode apresentar intermitência entre 6h do domingo (12/4) e 6h da terça-feira (14/4). Além da capital, também devem ser atingidos bairros em:

Betim

Brumadinho

Contagem

Esmeraldas

Ibirité

Igarapé

Lagoa Santa

Mário Campos

Matozinhos

Pedro Leopoldo

Ribeirão das Neves

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

Sarzedo

Vespasiano

A Copasa ressalta que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

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Belo Horizonte: Ademar Maldonado, Alípio de Melo, Alpes, Alta Tensão, Alta Tensão I, Alto Caiçaras, Alto das Antenas, Alto dos Pinheiros, Álvaro Camargos, Apolônia, Araguaia, Átila de Paiva, Bandeirantes, Barão Homem de Melo IV, Barreiro, Barreiro de Cima, Bernadete, Betânia, Bonfim, Bonsucesso, Brasil Industrial, Braúnas, Buritis, Cabana do Pai Tomás, Caiçara Adelaide, Caiçaras, Calafate, Califórnia, Camargos, Cardoso, Carlos Prates, Castanheira, Castelo, CDI Jatobá, Cenáculo, Céu Azul, Cinquentenário, Confisco, Conjunto Habitacional Vale do Jatobá, Conjunto São Francisco de Assis, Conjunto Bonsucesso, Conjunto Califórnia I, Conjunto Califórnia II, Conjunto Jardim Filadélfia, Conjunto Jatobá, Conjunto João Paulo II, Conjunto Lagoa, Conjunto Minas Caixa, Conjunto Novo Dom Bosco, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel de Ibirité, Copacabana, Coqueiros, Coração Eucarístico, Custodinha, Dandara Trevo, Das Indústrias I, Das Indústrias II, Das Mansões, Delta, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Dom Bosco, Dom Cabral, Engenho Nogueira, Ernesto do Nascimento, Esplendor, Estoril, Estrela do Oriente, Europa, Flávio Marques Lisboa, Gameleira, Garças, Glória, Goiânia, Guaratá, Gutierrez, Havaí, Imbaúbas, Inconfidência, Independência, Itaipu, Itatiaia, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim das Rosas, Jardim do Vale, Jardim dos Comerciários, Jardim Leblon, Jardim Liberdade, Jardim Montanhês, Jardim São José, Jardinópolis, Jatobá, João Pinheiro, Leonina, Liberdade, Lindeia, Lorena, Luxemburgo, Madre Gertrudes, Manacás, Mangueiras, Mantiqueira, Marajó, Maravilha, Marieta II, Marilândia, Milionários, Minas Brasil, Minas Caixa, Miramar, Monsenhor Messias, Nova Cachoeirinha, Nova Cintra, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Pampulha, Nova Suíça, Nova York, Novo das Indústrias, Novo Glória, Novo Ouro Preto, Novo Santa Cecília, Novo Tirol, Oeste, Olaria, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmeiras, Pantanal, Paquetá, Parque São José, Patrocínio, Pedra Branca, Petrópolis, Pindorama, Pongelupe, Resplendor, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, Santa Maria, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Sofia, Santa Terezinha, São Bento, São João, São Judas Tadeu, São Salvador, Serra do Curral, Serra Verde, Serrano, Solar do Barreiro, Sport Club, Teixeira Dias, Tiradentes, Tirol, Tirol (BA), Trevo, Urca, Urucuia, Vale do Jatobá, Venda Nova, Ventosa, Vila Alto dos Pinheiros, Vila Antena Montanhês, Vila Átila de Paiva, Vila Batik, Vila Califórnia, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Copasa, Vila Coqueiral, Vila Corumbiara, Vila da Amizade, Vila das Oliveiras, Vila dos Anjos, Vila Engenho Nogueira, Vila Esperança, Vila Formosa, Vila Havaí, Vila Jardim Alvorada, Vila Jardim Montanhês, Vila Jardim São José, Vila Madre Gertrudes I, Vila Madre Gertrudes II, Vila Madre Gertrudes III, Vila Madre Gertrudes V, Vila Mangueiras, Vila Marieta, Vila Nova dos Milionários, Vila Nova Gameleira I, Vila Nova Gameleira II, Vila Nova Gameleira III, Vila Nova Paraíso, Vila Oeste, Vila Pinho, Vila Piratininga, Vila PUC, Vila Tirol, Vila Trinta e Um de Março, Vila Ventosa, Vila Virgínia, Vila Vista Alegre, Vista Alegre, Washington Pires.

Betim: Alvorada, Amarante, Amazonas, Bandeirinhas, Campos Elíseos, Capelinha, Casa Amarela, Charneca, Citrolândia, Colônia Santa Isabel, Conjunto Habitacional José Gomes de Castro, Conjunto Residencial Dicalino Cândido da Fonseca, Cruzeiro, Distrito Industrial Barreiro Cima Norte, Distrito Industrial Jardim Piemonte/Norte, Distrito Industrial Jardim Piemonte/Sul, Distrito Industrial Bandeirinhas, Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Dom Bosco, Estância do Sereno, Estâncias do Sereno, Fazenda Serrinha, Guanabara, Imbiruçu, Jardim da Cidade, Jardim das Alterosas – 1ª Seção, Jardim Nazareno, Jardim Teresópolis, Kennedy, Laranjeiras, Nova Baden, Novo Amazonas, Paquetá, Parque das Acácias, Parque Ipiranga, Parque Jardim Teresópolis, Paulo Camilo, Petrovale, Presidente Kennedy, Quintas da Bandeirinha, Renascer, Riacho III – Jardim Pampulha, Santa Cruz, Santo Antônio, São Caetano, São Cristóvão, São Jorge, São Marcos, São Miguel, São Salvador, Vila Boa Esperança, Vila Cristina, Vila Inconfidência, Vila São Caetano, Vila Universal, Vila Verde.

Brumadinho: Inhotim, Conceição de Itagua, Retiro do Brumado.

Contagem: Água Branca, Alvorada, Amazonas – 1ª Seção, Antônio Cambraia, Arpoador, Arvoredo, Arvoredo – 2ª Seção, Balneário da Ressaca, Bandeirantes, Beatriz, Bela Vista, Bernardo Monteiro, Bitácula ou 40 Alqueires, Bom Jesus, Braúnas, Campina Verde, Cândida Ferreira, Centro, Centro Industrial Francisco Firmo de Matos, Chácara Boa Vista, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Campestre, Chácaras Campo do Meio, Chácaras Cotia, Chácaras Planalto, Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Cidade Industrial, Cidade Jardim Eldorado, Cincoão, Colorado, Conjunto Habitacional Água Branca, Conjunto Habitacional Carajás, Conjunto Habitacional Confisco, Conjunto Habitacional Costa e Silva, Conjunto Habitacional Jardim Califórnia, Conjunto Habitacional Monte Castelo, Conjunto Habitacional Nova Pampulha, Conjunto Habitacional Riacho III, Conjunto Habitacional Oitis, Conjunto Parque das Mangueiras, Conjunto Perobas, Conquista Veredas, Coqueiros, Da Glória, Darcy Vargas, Distrito Industrial Dr. Hélio P. Guimarães, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Do Cabral, Do Comércio, Dos Caiapós, Dos Funcionários, Eldoradinho, Empresarial do Mandu, Estrela Dalva, Fazenda da Tapera, Feijão Miúdo, Flamengo, Floricultura Lempp, Fonte Grande, Fonte Grande – 4ª Seção, Granja Lempp, Guanabara, Inconfidentes, Industrial – 1ª e 2ª Seção, Industrial – 3ª Seção, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, JK, Jardim Balneário, Jardim das Oliveiras, Jardim do Lago, Jardim dos Bandeirantes, Jardim Emaús, Jardim Industrial, Jardim Laguna, Jardim Marrocos, Jardim Pérola, Jardim Riacho das Pedras, José Ferreira Camargos, Kennedy, Liberdade I, Liberdade II, Linda Vista, Lua Nova da Pampulha, Maria da Conceição, Milanez, Morada Nova, Nacional, Nacional – 2ª Seção, Novo Boa Vista, Novo Eldorado, Novo Recanto, Oitis, Parque Ayrton Senna, Parque BH Industrial, Parque dos Turistas, Parque Durval de Barros, Parque Maracanã, Parque Novo Progresso, Parque Recreio, Parque Riacho das Pedras, Parque São João, Parque Xangrilá, Parque Xangrilá – 2ª Seção, Parque Xangrilá – 3ª Seção, Pedra Azul, Pedra Azul – 2ª Seção, Pôr do Sol, Portal do Sol, Recanto da Pampulha, Residencial Vale das Orquídeas, Riacho das Pedras, Santa Cruz Industrial, Santa Maria, Santa Terezinha, São Gotardo, São Joaquim, São Joaquim – 2ª Seção, São Joaquim – 3ª Seção, São Pedro, São Sebastião, Senhora da Conceição, Serrano, Tijuco, Três Barras, Vale das Amendoeiras, Vale das Perobas, Vera Cruz, Vila Boa Vista, Vila Francisco Mariano, Vila Itália, Vila Líder, Vila Paris, Vila Parque Industrial, Vila Pernambucana, Vila Presidente Vargas, Vila Riachinho, Vila Ruy Barbosa, Vila Santa Edwiges, Vila Santa Luzia, Vila Santo Antônio, Vila São Mateus, Vila São Paulo, Vila Vitória.

Esmeraldas: Alexandria, Condomínio Nossa Fazenda, Ecovilla Tijuco, Quintas São José, Santa Cecília, São Francisco de Assis, São Pedro.

Ibirité: Águia Dourada, Aparecida, Bela Vista, Bela Vista – 3ª Seção, Boa Vista, Bosque de Ibirité, Cascata, Condomínio das Palmeiras, Distrito Industrial de Ibirité, Distrito Industrial Marsil, Durval de Barros, Eldorado, Guanabara, Ideal, Industrial, Itaipu, Jardim das Oliveiras, Jardim das Rosas, Jardim Industrial, Jardim Montreal, José do Prado, Lajinha, Los Angeles, Marilândia, Mirante, Morada da Serra, Ouro Negro, Palmares, Palmares – 4ª Seção, Palmeiras, Parque Elizabeth, Petrolina, Petrovale, Piratininga, Primavera, Recanto da Lagoa, Regina, São Judas Tadeu, Serra Dourada, Sol Nascente, Vila dos Operários, Washington Pires.

Igarapé: Atenas, Bela Vista, Beverly, Bom Jardim, Campina Verde, Campo Belo, Canarinho, Capão Comprido, Centro, Chácara Três Lagoas, Cidade Clube Residência, Cidade Jardim, Cidade Nova, Condomínio Fazenda Solar, Condomínio Granville, Condomínio Morada da Serra, Condomínio Morada do Sol, Condomínio Vila da Serra, Estância Paraopeba, Fazenda Boa Vista, Fazenda Coqueiro, Fazenda do Rego, Fernão Dias, Gran Royalle, Imperial, Industrial, Ipanema, Itatiaiuçu, Jardim Colonial, Jardim das Roseiras, Jardim Ipiranga, Jequitibá, Juscelino Kubitschek, Lago Azul, Machado, Madre Liliane, Maracanã Industrial, Marechal Rondon, Meriti, Monte Sinai, Nobre, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nova Esperança, Novo Horizonte, Novo Horizonte Norte, Novo Igarapé, Ouro Preto, Ouro Velho, Pacaembu, Padre Eustáquio, Panorama, Panorama Industrial, Pedra Grande, Planalto, Portal do Igarapé, Pousada Del Rey, Progresso, Rancho Três Lagoas, Recanto do Coqueiro, Recanto do Igarapé, Residencial Fazenda Mirante, Residencial Mangabeiras, Residencial Ouro Verde, Resplendor, Santa Ana I, Santa Mônica, Santa Rosa, Santo Antônio, São Francisco, São Mateus, São Miguel, São Sebastião, Sumaré, Três Poderes, União, Vale do Amanhecer, Vale dos Igarapés, Vargem das Piabas, Veterinária, Vila Rica, Vila Senhora de Fátima II, Vista Alegre, Vista da Serra, Vivendas Santa Mônica I, Vivendas Santa Mônica II.

Lagoa Santa: Aeronautas, Alto do Joá, Alto dos Aeronautas, Amadeus, Bela Emília, Bela Vista, Bela Vista II, Brant, Campinho, Campo das Azaleias, Campo dos Grous Coroados, Campo dos Pelicanos, Campo Florido, Campos da Liberdade, Canto do Riacho, Cascalheiras, Centro, Chácaras do Vinhático, Comercial Goiabeiras, Condomínio Estância Caravelas, Condado de Bougainville, Condomínio Majestade Sabiá, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas do Sol, Condomínio Roseiral, Conjunto Residencial Bela Vista, Conjunto Residencial Lagoa Santa, Conjunto Residencial Ovídio Guerra, Conjunto Residencial Vila Maria, Das Acácias, Distrito Industrial Genesco Ap. Oliveira, Distrito Industrial Vista Alegre, Doutor Lund, Eco Village, Encanto da Lagoa, Estância das Aroeiras, Estância das Orquídeas, Estância das Petúnias, Estância dos Antúrios, Estância dos Oitis, Estância Real, Fazenda do Jack, Fazenda Olaria, Flamboyant, Flor do Cerrado, Francisco Pereira, Goiabeiras, Grapérola, Gran Pérola, Herdeiros Lindolfo da C. Viana, Ipanema, Jaques Ville, Jardim do Campinho, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardim Ipê II, Jardins da Lagoa, Jardins da Lagoa II, Joá, Joana D’Arc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoinha de Fora, Laticam Comides, Lindolfo Costa Viana, Luís Pinto Sobrinho, Lundcéia, Lundcéia II, Mariposas, Mirante da Lagoa, Mirante do Fidalgo, Mirante do Tamboril, Moradas da Lapinha, Morro do Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovídio Guerra, Palmital, Palmital I, Palmital II, Palmital III, Parque Aeronáutico, Parque das Borboletas, Parque dos Buritis, Parque Residencial Vivendas, Pastinho, Pomar da Lagoa, Pontal da Liberdade, Pôr do Sol, Portal do Sol, Praia Angélica, Promissão, Promissão – 1ª Seção, Promissão II, Promissão III, Quebra, Quintas dos Viana, Real Garden, Recanto da Lagoa, Recanto do Poeta, Redenção, Residencial Bem Viver, Residencial Boulevard, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class, Residencial Gran Royalle, Residencial Jardins Village, Residencial Mont Ville, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Mont Ville, Residencial Redenção, Residencial Riviera, Residencial Solarium, Residencial Villa Paradiso, Residencial Virgínia, Residencial Vitória, Santa Cecília, Santos Dumont, Santos Dumont II, São Geraldo, Shalimar, Sítio do Campinho, Sítio do Diogo, Sobradinho, Sonho Verde, Terra Vista, Tradição, Trevo, Trilhas do Sol, Vale dos Sonhos, Vale Verde Ville, Vargem do Lobo, Várzea, Veredas da Lagoa, Vitória I, Vitória II, Vila Arcádia, Vila Asas, Vila dos Ipês, Vila dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila José Fagundes, Vila Maria, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Pinto Coelho, Vila Rica, Vila Santa Helena, Villa Paradiso, Village do Gramado, Visão, Vista Alegre, Vitória da União, Zumbi.

Mário Campos: Áreas do Paraopeba, Bambuí, Bela Vista, Bom Jardim, Campo Belo, Campo Verde, Centro, Chácara Recanto Bom Jardim, Chácaras Maria Antonieta, Estância Balneário Bom Jardim, Estância Serra Verde, Funil, Garcia, Jardim Primavera, Palmeiras, Residencial Maria Antonieta, Reta do Jacaré, São Tarcísio, Tangará, Vila da Serra, Vila das Amoreiras, Vila Eny, Vila Lourdes, Vila Machadinho, Vila Ondina, Vila Tânia.

Matozinhos: Mocambeiro.

Pedro Leopoldo: Boa Esperança, Campinho, Capão, Centro, Condomínio dos Quintais, Condomínio Fazenda da Lajinha, Conjunto Habitacional Adélia Issa, Conjunto Habitacional Amélia Torres, Conjunto Habitacional Romero de Carvalho, Conjunto Residencial César J. Cece Sales, Coqueirinho, Distrito Industrial Dr. Lund, Dom Camilo, Dona Júlia, Donato, Felipe Cláudio Sales, Ferreiras, Giardino di Soli, Jardinópolis, Joana D’Arc, Lagoa de Santo Antônio, Manoel Carlos, Maria Cândida, Maria de Lourdes, Marieta Batista de Sales, Mocambeiro, Morada dos Angicos, Morada dos Hibiscos, Novo Campinho, Parque Agenor Teixeira, Parque Andyara, Parque dos Bandeirantes, Parque Jardim Soli, Parque Roberto Belizário, Ponte Alta, Portal Central Park, Portal das Acácias, Portal das Acácias II, Parque Sônia Teixeira Romanelli, Quinta das Palmeiras, Recanto da Lagoa, Santa Fé, Santa Rita, Santa Tereza, Santo Antônio, Santo Antônio da Barra, São Geraldo, São José, São Pedro, Serra Negra, Tapera, Teotônio Batista de Freitas, Triângulo, Vargem Alegre, Vera Cruz de Minas, Vesper Triângulo, Vila Aparecida, Vila Brasilina, Vila Felicidade, Vila Magalhães, Vila São João Batista, Vitória Tênis Residence.

Ribeirão das Neves: Alicante, Alterosa, Areias de Baixo, Barcelona, Bela Vista, Belvedere, Bom Sossego, Campos Silveira, Centro, Centro de Areias, Céu Anil, Chácaras Bom Retiro, Chácaras do Baú, Conjunto Habitacional Henrique Sapori, Conjunto Nova Pampulha, Distrito Industrial João de Almeida, Dona Clara, Dona Clarice, Dos Pereiras, Eliane, Elizabeth, Evereste, Fazenda Castro, Fazenda das Lages, Fazenda Severina, Félixlândia, Florença, Fortaleza, Franciscadriângela, Granjas Primavera, Havaí, Iolanda, Jardim Alvorada, Jardim Colonial, Jardim de Alá – 1ª Seção, Jardim Primavera, Jardim Verona, José Maria da Costa, Kátia, Lagoa, Landi I, Landi II, Laredo, Liberdade, Luana, Luar da Pampulha, Mangueiras, Maria Helena, Maria Helena II, Monte Verde, Nápoli, Neviana, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora de Santana, Nossa Senhora de Santana II, Nova União, Novo América, Pedra Branca, Penha, Porto Seguro, Quintas do Lago, Quintas Vera Cruz, Rosana, Rosaneves, Rosimeire, San Genaro, San Marino, San Remo, Santa Branca, Santa Fé, Santa Izabel, Santa Margarida, Santa Marta, Santa Martinha, Santa Matilde, Santa Paula, Santinho, Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Geraldo, São Januário, São João de Deus, São José, São Judas Tadeu, São Luiz, São Pedro, Savassi, Severina – 2ª Seção, Sevilha, Soares, Sônia, Status, Tancredo Neves, Tânia, Tocantins, Toni, Vale da Prata, Vale das Acácias, Vale Verde, Várzea Alegre, Veneza, Vereda, Vereda II, Verônica, Vila Aparecida, Vila Bispo de Maura, Vila Cacique, Vila Esplanada, Vila Henrique Sapori, Vila Hortinha, Vila Mariana, Vila Real, Xangrilá.

São Joaquim de Bicas: Alvorada Industrial, Alvorada Industrial II, Avante, Bandeirantes, Bela Vista, Belo Vale, Boa Esperança, Campina Verde, Campo Belo, Campo São Joaquim, Canadá, Chacreamento do Baú, Condomínio Valle do Cedro, Dos Pescadores, Esperança, Estância Paraopeba, Estância Serra Negra, Estância Serra Verde, Fazenda dos Coqueiros, Flor de Minas, Funil, Granja Fernão Dias, Guarani, Imperador, Itatiaia, Jardim Vila Rica, Marília, Marques Industrial, Marques Industrial II, Marques Industrial III, Monte Alegre, Montreal, Nazaré, Nossa Senhora da Paz, Nova Esperança, Orquídeas, Padre Victor, Pedra Branca I, Pedra Branca II, Planalto, Pousada das Rosas, Pouso Alegre, Primavera, Recanto das Flores, Recanto do Sol, Recreio do Lago I, Recreio do Lago II, Residencial Casa Grande, Residencial Fernando Costa, Retiro da Mata, Retiro do Moinho, Santa Rita, Santo Antônio, São José, Senhora da Paz, Serra Dourada, Tereza Cristina, Tijuca, Tiradentes, Tupanuara, Vale do Igarapé, Vale do Sol I, Vale do Sol II, Vila Boa Vista, Vila do Ipê, Vila São Dimas, Vila Verde.

São José da Lapa: Belo Vale, Cachoeira, Centro, Chácaras dos Ipês, Chácaras Quintas dos Ipês, Chácaras Reunidas São Vicente, Dom Pedro I, Guarani, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Perobas, Recanto do Vale, Vila Brasilina, Vila Ical.

Sarzedo: Brasília, Cachoeira, Central Park, Condomínio Sarzedo, Condomínio Vista da Lagoa, Distrito Industrial de Sarzedo, Imaculada Conceição, Jardim Anchieta, Jardim das Oliveiras, Jardim Santa Rosa, Jardim Vera Cruz, Liberdade, Pinheiros, Planalto, Residencial Masterville, Riacho da Mata, Riacho da Mata II, Santa Cecília, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Rosa de Lima, Santo Antônio, São Cristóvão, São Joaquim, São Pedro, Sarzedo, Serra Azul.