Homem acusado de matar e esconder o corpo da mãe é preso em Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de matar e esconder o corpo da própria mãe. O cadáver foi encontrado nessa quarta-feira (8/4), em Campo Belo, Região Centro-Oeste do estado, cidade onde o crime foi registrado.

As investigações começaram após denúncia encaminhada à equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) relatando o desaparecimento da vítima, que não era vista desde o último domingo (5/4).

Uma equipe policial compareceu até a residência da vítima, onde foi recebida pelo filho, que vivia com a mãe. No local, os policiais sentiram forte odor, indicando a existência do corpo. Na área externa da casa, o corpo foi encontrado, já em estado avançado de decomposição.

O suspeito confessou o crime e afirmou ter agredido a mãe até a morte após discussão. Ainda segundo o relato, o filho teria ocultado o corpo no interior da residência, com a intenção de levá-lo para outro local posteriormente.

Conforme a apuração da PC, o criminoso chegou a registrar ocorrência e enviou mensagens para outras pessoas utilizando o celular da mãe para simular o desaparecimento e desviar a investigação.

O comportamento do homem, no entanto, levantou suspeitas, uma vez que apresentava versões contraditórias sobre o paradeiro da mãe.

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Segundo a corporação, os policiais identificaram um histórico de conflitos e episódios anteriores de violência entre o suspeito e a vítima. As investigações seguem em andamento.