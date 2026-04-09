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CRIME HEDIONDO

Homem acusado de matar e esconder o corpo da mãe é preso em Minas

Segundo Polícia Civil, filho ainda tentou simular o desaparecimento da vítima. Corpo foi encontrado na área externa da casa onde os dois moravam

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/04/2026 18:21 - atualizado em 09/04/2026 18:22

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Suspeito de matar e ocultar corpo da mãe é preso pela PC em Campo Belo
Crime ocorreu em Campo Belo, na Região Centro-Oeste de Minas; suspeito de 27 anos foi preso em flagrante crédito: PCMG/Divulgação

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de matar e esconder o corpo da própria mãe. O cadáver foi encontrado nessa quarta-feira (8/4), em Campo Belo, Região Centro-Oeste do estado, cidade onde o crime foi registrado.

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As investigações começaram após denúncia encaminhada à equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) relatando o desaparecimento da vítima, que não era vista desde o último domingo (5/4).

Uma equipe policial compareceu até a residência da vítima, onde foi recebida pelo filho, que vivia com a mãe. No local, os policiais sentiram forte odor, indicando a existência do corpo. Na área externa da casa, o corpo foi encontrado, já em estado avançado de decomposição.

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O suspeito confessou o crime e afirmou ter agredido a mãe até a morte após discussão. Ainda segundo o relato, o filho teria ocultado o corpo no interior da residência, com a intenção de levá-lo para outro local posteriormente.

Conforme a apuração da PC, o criminoso chegou a registrar ocorrência e enviou mensagens para outras pessoas utilizando o celular da mãe para simular o desaparecimento e desviar a investigação.

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O comportamento do homem, no entanto, levantou suspeitas, uma vez que apresentava versões contraditórias sobre o paradeiro da mãe. 

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Segundo a corporação, os policiais identificaram um histórico de conflitos e episódios anteriores de violência entre o suspeito e a vítima. As investigações seguem em andamento. 

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