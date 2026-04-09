Assine
overlay
Início Gerais
DIFÍCIL ACESSO

Corpo de homem é encontrado boiando no Rio das Velhas

Equipes dos bombeiros atuam na manhã desta quinta-feira (9) para resgatar o corpo de homem localizado em ponto de difícil acesso

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
09/04/2026 10:02 - atualizado em 09/04/2026 10:04

compartilhe

SIGA
×
Uma jaguatirica que estava em uma propriedade rural em Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
As circunstâncias da morte serão investigadas. crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem foi encontrado boiando no Rio das Velhas no fim da tarde dessa quarta-feira (9/4) em uma área de acesso difícil, no Centro de Rio Acima (MG) na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Polícia Militar constatou que o homem estava nu, em um ponto estável do rio, mas a correnteza e o aumento do nível da água, provocados pelas chuvas dos últimos dias, impediram a retirada imediata do corpo.

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local ficou alagado e o acesso até a vítima só pôde ser feito por barco. Ainda assim, as condições do rio e a chegada  da noite tornaram a operação arriscada.

Equipes dos bombeiros atuam na manhã desta quinta-feira (9/4) para retirar o corpo. Até o momento, não há informações sobre sinais de violência. As circunstâncias da morte serão investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros minas-gerais policia-militar rio-acima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay