Corpo de homem é encontrado boiando no Rio das Velhas

Um homem foi encontrado boiando no Rio das Velhas no fim da tarde dessa quarta-feira (9/4) em uma área de acesso difícil, no Centro de Rio Acima (MG) na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar constatou que o homem estava nu, em um ponto estável do rio, mas a correnteza e o aumento do nível da água, provocados pelas chuvas dos últimos dias, impediram a retirada imediata do corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local ficou alagado e o acesso até a vítima só pôde ser feito por barco. Ainda assim, as condições do rio e a chegada da noite tornaram a operação arriscada.

Equipes dos bombeiros atuam na manhã desta quinta-feira (9/4) para retirar o corpo. Até o momento, não há informações sobre sinais de violência. As circunstâncias da morte serão investigadas.



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Matéria em atualização