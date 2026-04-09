Alunos acionam spray de pimenta e passam mal em escola de BH

Alunos acionaram um spray de pimenta dentro de sala de aula em uma escola estadual no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (8/4). O spray provocou mal-estar em estudantes e professores, que tiveram náuseas, irritação nos olhos e dificuldade para respirar.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, vários alunos e duas professoras passarem mal. O objeto utilizado foi um spray de defesa pessoal, levado por uma estudante e acabou sendo acionado dentro da sala na Escola Estadual Sagrada Família II, na Rua Célia de Souza.

Segundo relatos dos alunos, um deles pegou o spray e usou na janela do lado de fora, causando a dispersão do produto no ambiente. Ele deixou o frasco na mesa e, por curiosidade, outros estudantes também teriam disparado jatos. Diversas pessoas então começaram a sentir os efeitos do gás, incluindo professores que estavam em aula no momento.

Ainda conforme o registro, uma professora chegou a vomitar, enquanto outra também relatou mal-estar. Apesar do susto, elas dispensaram atendimento médico.

O frasco foi encontrado em uma lixeira no banheiro masculino e apreendido pelos militares. O material foi encaminhado para a delegacia, para onde também foram os adolescentes envolvidos, acompanhados dos responsáveis.

O caso foi registrado como ato infracional análogo a perigo para a vida ou saúde de terceiros e será apurado pela Polícia Civil.

Nota da SEE

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) divulgou nota oficial em que repudia o mau comportamento no ambiente escolar e reitera seu compromisso com a paz. Além disso, informa que os pais dos alunos envolvidos foram acionados, assim como o Conselho Tutelar, que vai garantir todos os encaminhamentos necessários. Professores e estudantes afetados pelo produto químico se recuperaram rapidamente e as aulas na instituição de ensino foram retomadas com segurança.

"As ações de prevenção à violência que já ocorrem na escola, serão reforçadas pela Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana A, responsável pela coordenação da unidade, que irá adotar um plano de ação para fortalecer a mediação de conflitos, com o apoio do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por psicólogo e assistente social, que atuam diretamente no cuidado e na escuta qualificada da comunidade escolar.

A equipe também irá intensificar ações de convivência na unidade de ensino, com foco no respeito e no convívio saudável, reforçando políticas de parentalidade, reiterando o papel fundamental da família no processo educativo, em parceria com a escola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A SEE/MG reafirma seu compromisso com ambientes educativos seguros, acolhedores e democráticos, onde cada estudante seja respeitado e protegido. A rede seguirá atuando com firmeza, responsabilidade e sensibilidade para garantir que situações como essa sejam prevenidas e tratadas com todo o cuidado necessário", afirma a nota.