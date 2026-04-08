Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Mariana, será reaberta amanhã



Um dia para comemorar o patrimônio, a restauração de bem cultural de grande importância, e, acima de tudo, a salvação de espaço de fé, história, memórias. Será reaberta amanhã (9/4), após dois anos e oito meses de obras de restauração, a Matriz Nossa Senhora da Conceição, templo barroco do distrito de Camargos, em Mariana, na Região Central de Minas. A solenidade de entrega à comunidade terá missa às 19h, presidida pelo arcebispo de Mariana, dom Airton José dos Santos, e presença de autoridades.



Construída por volta de 1707 e tombada em 1949 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), “a igreja constitui um dos exemplares mais representativos do conjunto das antigas matrizes mineiras do século 18”, segundo informação da superintendência da autarquia federal em Minas. Os recursos para a intervenção, no valor de R$ 4,9 milhões, foram obtidos pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Mariana (Compat), por meio de uma condicionante. Na sequência, foi firmado acordo com a Arquidiocese de Mariana, que recebeu o valor para executar e fiscalizar a obra.



Já os recursos para elaboração dos projetos são da Prefeitura de Mariana e do Iphan, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas. Da União, conforme o Iphan, foram investidos R$ 102,2 mil. Ainda de acordo com a autarquia federal, a Matriz de Camargos apresentava avançado estado de deterioração, havendo comprometimento de estruturas, trincas e fissuras decorrentes de movimentações estruturais, além de danos nos elementos artísticos integrados.



PROJETOS

Os recursos viabilizaram a contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projetos de restauração e engenharia, contemplando elementos artísticos integrados e instalações complementares da edificação. Desde agosto de 2023, quando começaram os serviços, foram desenvolvidos os projetos de restauração dos bens artísticos integrados, estrutural e prospecção geológica, instalações de águas pluviais (drenagem), prevenção e combate a incêndio e instalações elétricas (internas e externas).



Os recursos também contemplaram projeto de luminotécnica (interna e externa), sonorização, segurança eletrônica e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). A restauração esteve a cargo da empresa Cantaria Conservação e Restauração, de Belo Horizonte.



DESCOBERTAS

Em novembro de 2023, a equipe do Estado de Minas esteve no distrito de Camargos para conhecer as valiosas descobertas no interior do templo. Um dos achados foi uma pequena joia na forma de livro em madeira. Com douramento e policromia, a delicada peça traz, na capa, um desenho lembrando a “chinesice” – pinturas que recriaram, no século 18, em igrejas e capelas mineiras, motivos da China e de outras regiões da Ásia.



A restauradora Dulce Consuelo Senra disse que o objeto foi encontrado durante a limpeza do camarim de um dos retábulos colaterais, então coberto pelos escombros de uma parede. Ao lado da também restauradora Tereza Cristina Dias, que mostrou a peça na palma da mão, Dulce contou que o livro, com 15 centímetros de altura, 7cm de largura e 4cm de espessura, integrava o retábulo colateral de Nossa Senhora das Dores, no qual há um medalhão.



Também escondidas ao longo dos anos, as partes de um altar foram localizadas pela equipe da empresa Cantaria, encarregada dos serviços de restauração civil e dos elementos artísticos. Ao lado de Dulce Senra, do engenheiro civil Hudson Heli Pedrosa, da Cantaria, e da arquiteta Sandra Fosque, da Arquidiocese de Mariana, os repórteres do EM conheceram outras particularidades da construção iniciada no início do século 18. Diante de uma parede sem reboco, na nave central, Dulce mostrou quatro sistemas construtivos existentes na matriz: estrutura de pedra, adobe, taipa e pau-a-pique.



Na época titular da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Passagem de Mariana (responsável por atender a comunidade de Camargos), o padre Edmárcio Moreira Gomes contou que as atividades religiosas, como a celebração de missa uma vez por mês, continuavam acontecendo em outro espaço. “Nosso propósito é que a igreja, monumento religioso e artístico, esteja sempre aberta à evangelização e ao turismo. Por Camargos, além das bicicletas, passa o caminho religioso da Arquidiocese de Mariana ‘Nos passos de Dom Viçoso’.” Atualmente, está à frente da paróquia o padre Leandro Ferreira Neves.



HISTÓRIA

Tombada pelo Iphan e pela Prefeitura de Mariana, essa também responsável pelo tombamento do Núcleo Histórico Urbano do Distrito de Camargos, a Matriz Nossa Senhora da Conceição fica nas proximidades da Serra do Caraça, na Estrada Real. O local nasceu no início do século 18, quando surgiram ali, em busca de ouro, os irmãos Tomáz Lopes de Camargos, João Lopes de Camargos e Fernando Lopes de Camargos.

De acordo com o Iphan, a matriz é considerada uma das mais antigas de Minas, pertencendo ao grupo típico de igrejas mineiras de princípios do século18. Conforme pesquisa da autarquia federal, o templo apresenta “adro cercado por murada de pedra e escadaria à frente que leva a um belo cruzeiro também de pedra, colocado em um ponto mais baixo, constituindo um conjunto original dentro da implantação urbana de Minas, desse século”.



E mais: o retábulo do altar-mor, ocupando todo o fundo do presbitério, apresenta decoração em talha, com muitas esculturas, elementos zoomorfos e fitomorfos e dossel estilizado, da primeira fase do barroco. Os altares colaterais também são trabalhados em talha e esculturas.

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Um dos mais antigos distritos de Mariana, Camargos foi um lugar progressista no século 19, onde viviam quase 2 mil pessoas, como anota o Livro de Visitas Pastorais, de 1826.