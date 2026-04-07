Mulher pede dinheiro e é agredida com madeira no Aglomerado da Serra, em BH

Uma mulher de 27 anos foi agredida com pedaço de madeira pelo companheiro, de 44, nessa segunda-feira (6/4), no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, os militares flagraram o suspeito agredindo a vítima na Rua Paulo Souza, na Vila Fazendinha.

Ambos apresentavam ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico. A mulher foi levada ao Hospital João XXIII, com dores na cabeça e hematomas pelo corpo. Já o homem foi atendido na Upa Centro-Sul, onde recebeu sutura na região lombar, provocado por um corte de garrafa de vidro.

A vítima relatou que estava em um bar na Avenida Mendes Sá quando viu o homem e foi cobrar uma dívida. Durante a discussão, ela foi empurrada e, já no chão, passou a ser agredida com o pedaço de madeira.

Na versão do suspeito, a mulher exigiu dinheiro para comprar drogas e, diante da recusa, foi agredido com arranhões e depois ela jogou uma garrafa nele. Ele afirmou que reagiu para se defender.

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O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e será investigado.