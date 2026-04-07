Jovem de 21 anos é morto a tiros por suspeito a pé em BH; veja o caso

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (7/4), no Bairro Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava pela Rua Nilza Brito quando foi surpreendida por um indivíduo a pé, que efetuou diversos disparos de arma de fogo.

O jovem foi atingido por pelo menos cinco tiros na região das costas. Ele chegou a ser socorrido pelo próprio pai até a Upa Nordeste, mas já deu entrada na unidade sem vida.

Ainda conforme a PM, a vítima possuía passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

O pai informou que não sabe quem seria o autor nem a motivação do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso será investigado pela Polícia Civil.