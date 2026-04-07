Jovem de 21 anos é morto a tiros por suspeito a pé em BH; veja o caso
Vítima foi atingida por vários disparos no Bairro Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), e morreu ao dar entrada na Upa
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Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (7/4), no Bairro Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).
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Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava pela Rua Nilza Brito quando foi surpreendida por um indivíduo a pé, que efetuou diversos disparos de arma de fogo.
O jovem foi atingido por pelo menos cinco tiros na região das costas. Ele chegou a ser socorrido pelo próprio pai até a Upa Nordeste, mas já deu entrada na unidade sem vida.
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Ainda conforme a PM, a vítima possuía passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.
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O pai informou que não sabe quem seria o autor nem a motivação do crime.
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O caso será investigado pela Polícia Civil.