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HOMICÍDIO

Jovem de 21 anos é morto a tiros por suspeito a pé em BH; veja o caso

Vítima foi atingida por vários disparos no Bairro Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), e morreu ao dar entrada na Upa

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/04/2026 06:30 - atualizado em 07/04/2026 07:20

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Carlos Drummond de Andrade escreveu em seu belo poema 'Triste Horizonte', protestando contra a mineração na Serra do Curral (adoro, só BH tem uma serra com esse nome), que a cidade não era provinciana como as outras
O pai informou que não sabe quem seria o autor nem a motivação do crime crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (7/4), no Bairro Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava pela Rua Nilza Brito quando foi surpreendida por um indivíduo a pé, que efetuou diversos disparos de arma de fogo.

O jovem foi atingido por pelo menos cinco tiros na região das costas. Ele chegou a ser socorrido pelo próprio pai até a Upa Nordeste, mas já deu entrada na unidade sem vida.

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Ainda conforme a PM, a vítima possuía passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

O pai informou que não sabe quem seria o autor nem a motivação do crime.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.

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