'Livros que queimaram ficam para a história': BH se une pela Casa do Saber

A organização da Casa do Saber, biblioteca a céu aberto de Belo Horizonte, fará um evento no sábado, dia 11 de abril, para ajudar na reconstrução do espaço. A biblioteca, localizada na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Suissa, Região Oeste de Belo Horizonte, foi destruída por um incêndio no último sábado (28/3). Doações também estão sendo aceitas.

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O evento será realizado no local da Casa do Saber entre as 10h e as 17h30 e contará com café solidário e diversas apresentações culturais, incluindo artes circenses, capoeira e batuque. As presenças do artista circense Joví Maia e do Grupo Flor do Cerrado já estão confirmadas. Finalizando o evento, haverá um cortejo que contará com membros de blocos como Sou Vermelho, Marisa aos Montes e Pena de Pavão de Krishna.

“E vamos terminar o evento com um abraço coletivo em toda a praça, mostrando a importância da cultura, do lazer e da preservação da história que foi criada por quatro moradores em situação de rua”, explica Anito Mário Mendes, da diretoria da Associação Comunitária Social Cultural e Desportiva dos Bairros Gameleira, Jardim América, Nova Suissa, Nova Granada e Salgado Filho (ACSCD) e colaborador do projeto da Casa do Saber desde 2015.

Ao longo do dia de evento, voluntários poderão atuar na reconstrução do espaço, ajudando a podar galhos queimados das árvores, pintar as prateleiras e organizar os livros. “Quando fizermos essa Ocupa Cultural, a reestruturação da casa, é que vão ser pintadas as prateleiras. Inclusive os livros que queimaram vão ficar para a história, vamos passar neles uma mão de verniz, pintar a estante e deixar aqueles livros até para mostrar a história como foi”, diz o diretor da ACSCD.

Além do evento, os responsáveis pela Casa do Saber estão organizando uma vaquinha. Doações em dinheiro podem ser realizadas para o Pix do Klinger Douglas Rodrigues, homem em situação de rua, idealizador da Casa do Saber. Douglas, que dormia no espaço da Casa, receberá as doações para ajudá-lo a se manter enquanto o espaço não é reconstruído.

Também são aceitas doações de livros e revistas e de materiais de construção, principalmente latas de tinta pequenas (900ml) de cores variadas, que estão sendo recebidas na própria Casa do Saber.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice