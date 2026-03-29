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ÁREA URBANA

Jiboia de um metro é capturada em telhado de casa no interior de Minas

A serpente foi retirada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em Formiga, no Centro-oeste do estado

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
29/03/2026 22:10

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O animal estava no telhado na parte da varanda da casa, que fica localizada na parte urbana de Formiga
O animal estava no telhado na parte da varanda da casa, que fica localizada na parte urbana de Formiga crédito: Divulgação CBMMG

Uma jiboia de um metro de comprimento que estava sobre as vigas de madeira do telhado de uma residência em Formiga, no Centro-oeste de Minas Gerais, foi capturada. A retirada foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) neste sábado (28/3). 

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O animal estava no telhado na parte da varanda da casa, que fica localizada na parte urbana do município, conforme o Corpo de Bombeiros. Os militares retiraram a serpente da estrutura e a colocaram em uma caixa de transporte.

Em seguida, a jiboia foi levada até uma área de mata na zona rural do município, próxima a um curso d’água. Segundo o CBMMG, o animal não sofreu ferimentos. 

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O Corpo de Bombeiros informa: “Ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, a população deve evitar qualquer tipo de aproximação ou tentativa de captura, acionando imediatamente o telefone de emergência 193 para uma atuação segura e adequada.”

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