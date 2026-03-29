Jiboia de um metro é capturada em telhado de casa no interior de Minas

Uma jiboia de um metro de comprimento que estava sobre as vigas de madeira do telhado de uma residência em Formiga, no Centro-oeste de Minas Gerais, foi capturada. A retirada foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) neste sábado (28/3).

O animal estava no telhado na parte da varanda da casa, que fica localizada na parte urbana do município, conforme o Corpo de Bombeiros. Os militares retiraram a serpente da estrutura e a colocaram em uma caixa de transporte.

Em seguida, a jiboia foi levada até uma área de mata na zona rural do município, próxima a um curso d’água. Segundo o CBMMG, o animal não sofreu ferimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros informa: “Ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, a população deve evitar qualquer tipo de aproximação ou tentativa de captura, acionando imediatamente o telefone de emergência 193 para uma atuação segura e adequada.”