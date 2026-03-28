Zona da Mata: homem é preso com ktis de maconha e chocolate
Carga foi encontrada dentro de uma mala, durante abordagem da Polícia Militar Rodoviária. Suspeito confessou ligação com o Comando Vermelho
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Uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária, realizada durante a Operação Última Parada, terminou com apreensão de carga inusitada de tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu na MGC-393, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira.
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Segundo a corporação, os militares abordaram um veículo Toyota Etios que realizava transporte de passageiros por aplicativo, no trajeto entre o Rio de Janeiro e Itaperuna (RJ).
Durante a fiscalização, um passageiro, de 27 anos, apresentou comportamento suspeito, além de parecer nervoso e tenso. Os policiais então realizaram buscas em seus pertences e localizaram uma mala com forte odor de maconha.
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Dentro da bagagem, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, organizados em "kits" com porções de maconha, chocolate, dichavador e seda (material associado ao preparo e consumo da droga).
Interrogado pelos agentes, o suspeito confessou que havia buscado a droga em Duque de Caxias (RJ) e que faria a entrega em Santo Antônio de Pádua (RJ), onde reside. Ele também afirmou possuir ligação com a organização criminosa Comando Vermelho (CV).
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O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, juntamente com todo o material apreendido.
O que foi apreendido?
- 142 tabletes de maconha, separados em kits
- 100 porções de “ice” (supermaconha)
- Kits contendo maconha, chocolate, dichavador e seda