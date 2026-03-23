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INSPEÇÃO NA SAÚDE

Vistoria surpresa do governador de Minas detecta problemas no João XXIII

Ação de Mateus Simões (PDS) focou a avaliação de condições estruturais e atendimento do mais importante pronto-socorro do estado

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
23/03/2026 15:35

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Governador Mateus Simões (PSD) se reuniu com lideranças do SIndpros após visita técnica no Hospital João XXIII
Governador de Minas Gerais, Mateus Simõe (PDS), fez vistoria surpresa no João XXIII, nesta segunda (23/3) crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), realizou uma vistoria surpresa no Hospital João XXIII na manhã desta segunda-feira (23/3), em Belo Horizonte, para verificar as condições estruturais e de atendimento da unidade, em meio a protestos de servidores que reivindicam melhorias nas condições de trabalho, equipamentos e gestão de recursos.

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Acompanhado de representantes da unidade e de sindicatos, Simões percorreu três setores do hospital: o subsolo, as farmácias e o pronto-atendimento. Segundo ele, a visita teve como objetivo conferir de perto problemas já noticiados. “A gente tem assistido na imprensa a situação física do hospital. Então meu primeiro objetivo foi vir aqui ver a estrutura física”, afirmou.

Durante a vistoria, o governador relatou ter encontrado falhas consideradas graves, como infiltrações no subsolo, problemas de climatização nas farmácias e superlotação no pronto-atendimento, com pacientes sendo atendidos fora dos leitos.

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"Visitei o subsolo onde tem problemas estruturais graves, visitei também as farmácias que têm um problema de climatização que a gente precisa resolver e fiz uma visita ao PA onde a gente continua tendo paciente sendo tratado no corredor”, disse.

Simões destacou que a visita não foi previamente agendada para evitar interferências no cenário real da unidade. “Eu não avisei antes, porque eu acho que o aviso dá sempre aquela possibilidade de não me mostrarem o que está acontecendo”, afirmou. Ele acrescentou que decidiu incluir representantes sindicais na inspeção. “Ao invés de eu ir embora, eu entrei e pedi para eles acompanharem a minha visita.”

Após a vistoria, o governador se reuniu com representantes dos trabalhadores e assumiu o compromisso de apresentar, em até 10 dias, um cronograma de obras para reestruturação do hospital. “A gente garantir que a gente tenha no prazo de até 10 dias um cronograma de obras do que precisa ser feito aqui”, disse.

Simões também prometeu retorno formal sobre as reivindicações apresentadas: “Saí daqui com nove temas que foram trazidos para mim pelo sindicato e assumi o compromisso de voltar com manifestação formal do governo em até 10 dias.”

Entre os pontos imediatos, Simões citou ajustes no ticket alimentação e o fim do desconto durante as férias. “Já assumi o compromisso de não fazer mais o desconto da alimentação em período de férias”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Fhemig (Sindpros), Carlos Martins, disse que a reunião ocorreu após abordagem dos servidores durante a chegada do governador. “Para nossa surpresa, não sabíamos que ele viria. Quando vimos ele entrando, os trabalhadores o abordaram pedindo para ele uma reunião”, relatou.

Segundo Martins, uma comissão acompanhou a vistoria e apresentou as demandas da categoria. “Apresentamos para o governador a nossa pauta de reivindicação que motivou a realização da nossa greve. Falamos das dificuldades que estamos enfrentando nas condições de trabalho, na questão econômica”, disse.

De acordo com o sindicalista, o governo se comprometeu a encaminhar as pautas, mas sem resposta imediata. “Ele ficou de encaminhar junto à secretaria, mas só poderia nos dar uma resposta daqui a 10 dias”, afirmou.

A categoria deve decidir, em assembleia que será realizada agora a parte da tarde, os próximos passos do movimento. “Vamos agora realizar uma assembleia geral dos trabalhadores para tomarmos essa decisão”, disse Martins.

Referência em atendimento de urgência e trauma em Minas Gerais, o Hospital João XXIII enfrenta, segundo trabalhadores e governo, problemas estruturais e de funcionamento. Para Simões, a situação exige intervenção imediata. “Ele é o principal hospital de trauma de Minas Gerais e não pode mais ter infiltração, ter problema de climatização. A gente vai trabalhar com isso”, afirmou.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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