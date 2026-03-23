Vistoria surpresa do governador de Minas detecta problemas no João XXIII

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), realizou uma vistoria surpresa no Hospital João XXIII na manhã desta segunda-feira (23/3), em Belo Horizonte, para verificar as condições estruturais e de atendimento da unidade, em meio a protestos de servidores que reivindicam melhorias nas condições de trabalho, equipamentos e gestão de recursos.

Acompanhado de representantes da unidade e de sindicatos, Simões percorreu três setores do hospital: o subsolo, as farmácias e o pronto-atendimento. Segundo ele, a visita teve como objetivo conferir de perto problemas já noticiados. “A gente tem assistido na imprensa a situação física do hospital. Então meu primeiro objetivo foi vir aqui ver a estrutura física”, afirmou.

Durante a vistoria, o governador relatou ter encontrado falhas consideradas graves, como infiltrações no subsolo, problemas de climatização nas farmácias e superlotação no pronto-atendimento, com pacientes sendo atendidos fora dos leitos.

"Visitei o subsolo onde tem problemas estruturais graves, visitei também as farmácias que têm um problema de climatização que a gente precisa resolver e fiz uma visita ao PA onde a gente continua tendo paciente sendo tratado no corredor”, disse.

Simões destacou que a visita não foi previamente agendada para evitar interferências no cenário real da unidade. “Eu não avisei antes, porque eu acho que o aviso dá sempre aquela possibilidade de não me mostrarem o que está acontecendo”, afirmou. Ele acrescentou que decidiu incluir representantes sindicais na inspeção. “Ao invés de eu ir embora, eu entrei e pedi para eles acompanharem a minha visita.”

Após a vistoria, o governador se reuniu com representantes dos trabalhadores e assumiu o compromisso de apresentar, em até 10 dias, um cronograma de obras para reestruturação do hospital. “A gente garantir que a gente tenha no prazo de até 10 dias um cronograma de obras do que precisa ser feito aqui”, disse.

Simões também prometeu retorno formal sobre as reivindicações apresentadas: “Saí daqui com nove temas que foram trazidos para mim pelo sindicato e assumi o compromisso de voltar com manifestação formal do governo em até 10 dias.”

Entre os pontos imediatos, Simões citou ajustes no ticket alimentação e o fim do desconto durante as férias. “Já assumi o compromisso de não fazer mais o desconto da alimentação em período de férias”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Fhemig (Sindpros), Carlos Martins, disse que a reunião ocorreu após abordagem dos servidores durante a chegada do governador. “Para nossa surpresa, não sabíamos que ele viria. Quando vimos ele entrando, os trabalhadores o abordaram pedindo para ele uma reunião”, relatou.

Segundo Martins, uma comissão acompanhou a vistoria e apresentou as demandas da categoria. “Apresentamos para o governador a nossa pauta de reivindicação que motivou a realização da nossa greve. Falamos das dificuldades que estamos enfrentando nas condições de trabalho, na questão econômica”, disse.

De acordo com o sindicalista, o governo se comprometeu a encaminhar as pautas, mas sem resposta imediata. “Ele ficou de encaminhar junto à secretaria, mas só poderia nos dar uma resposta daqui a 10 dias”, afirmou.

A categoria deve decidir, em assembleia que será realizada agora a parte da tarde, os próximos passos do movimento. “Vamos agora realizar uma assembleia geral dos trabalhadores para tomarmos essa decisão”, disse Martins.

Referência em atendimento de urgência e trauma em Minas Gerais, o Hospital João XXIII enfrenta, segundo trabalhadores e governo, problemas estruturais e de funcionamento. Para Simões, a situação exige intervenção imediata. “Ele é o principal hospital de trauma de Minas Gerais e não pode mais ter infiltração, ter problema de climatização. A gente vai trabalhar com isso”, afirmou.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

