Mulher agredida por médico psiquiatra agradece apoio

A esposa do psiquiatra José Lúcio de Abreu Faria Júnior, de 44 anos, preso após agredir a mulher, de 43, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, voltou a usar as redes sociais, desta vez para agradecer as mensagens de solidariedade recebidas e pedir orações para a família do médico, de quem, segundo ela, também está recebendo apoio.

Na tarde desta quinta-feira (19/3), ela voltou a agradecer pelo carinho que tem recebido. "Em meio à dor, me reconhecer através do olhar de vocês tem sido um abraço invisível, mas extremamente poderoso. Saber que tantas pessoas enxergam a minha essência me fortalece de um jeito que palavras não alcança", escreveu no Instagram.

A vítima é fisioterapeuta e tem duas filhas. Uma de 18 anos, de relacionamento anterior, e uma menina de 2 anos, fruto do relacionamento com o médico.

Ao registrar a ocorrência, a mulher relatou que o marido, que é pai de um menino, também de outro relacionamento, já possui um histórico de violência doméstica. Além das agressões contra ela, teria também uma medida protetiva em favor de uma mulher com quem ele se relacionou antes, conforme consta no boletim de ocorrência.



O pedido de socorro



A ocorrência teve início após a amiga da vítima acionar a polícia. Conforme o boletim, ela conseguiu pedir ajuda por meio do Instagram, afirmando que estava sendo agredida e que havia se trancado no banheiro com a filha do casal, de apenas 2 anos.

Quando os militares chegaram ao local, o suspeito não atendeu à porta. Diante da situação de flagrante, os policiais precisaram arrombar a entrada do imóvel.

A discussão começou por motivo fútil, por causa da locação de um apartamento. Durante o desentendimento, o médico teria ficado agressivo, a enforcado e desferido diversos socos no rosto da vítima.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito teria bloqueado o celular da companheira para impedir pedidos de ajuda. Após as primeiras agressões, a mulher tentou se proteger no quarto com a filha. Contudo, ela conseguiu pegá-lo e pediu socorro usando a rede social.

Em outro momento, conforme o relato, o médico voltou a agredi-la, apertando seu pescoço e fazendo ameaças de morte. A vítima afirmou que chegou a pegar um canivete para se defender.

Medidas protetivas



O médico afirmou aos policiais que houve uma discussão e que a companheira teria iniciado as agressões, alegando ter reagido para se defender. Ambos foram encaminhados à UPA. O suspeito apresentou um corte leve no braço.

Já a vítima apresentava lesões significativas na face, incluindo inchaço, hematomas nos olhos, escoriações no pescoço e na testa, além de sinais de trauma na região da cabeça. De acordo com o boletim, ela permaneceu em observação para realização de exames.

Conforme a Polícia Civil, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência e foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou diversas lesões. Foi instaurado inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do fato.

A polícia registrou o caso como lesão corporal consumada, com agravante de violência doméstica. Ele foi preso em flagrante no último domingo (15/3) e teve a prisão preventiva confirmada.

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A reportagem tenta contato com o advogado de defesa do médico. O espaço segue aberto.