Assine
overlay
Início Gerais
MANDADO DE PRISÃO

Suposto 'sintonia final' do PCC é preso no interior de Minas

Contra o suspeito havia mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de Marabá (PA)

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
18/03/2026 18:03

compartilhe

SIGA
x
Suposto sintonia final do PCC é preso no interior de MG
Suposto sintonia final do PCC é preso no interior de MG crédito: PCMG/DivulgaÃ§Ã£o

Um homem considerado de altíssima periculosidade e procurado pela Justiça do Pará foi preso nessa terça-feira (17/3) por equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil em Uberaba, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de Marabá (PA), onde o homem é apontado como liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC), ocupando o posto de "sintonia final". Esse termo representa o primeiro escalão ou a cúpula da organização, responsável por tomar as decisões estratégicas mais importantes, tanto dentro quanto fora dos presídios.

Ainda conforme a PCMG, o homem estava morando em Uberaba, sendo que a abordagem foi efetuada no momento em que ele deixava sua residência.

Também consta no registro policial que nesse local, que estaria sendo utilizado como esconderijo, foram encontrados vários manuscritos com anotações de valores, créditos e débitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O material é suspeito de ser da contabilidade do tráfico de entorpecentes. O preso foi encaminhado para o presídio de Uberaba, onde está à disposição da Justiça do Pará.

Tópicos relacionados:

pcc policia-civil uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay