Suposto 'sintonia final' do PCC é preso no interior de Minas

Um homem considerado de altíssima periculosidade e procurado pela Justiça do Pará foi preso nessa terça-feira (17/3) por equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil em Uberaba, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de Marabá (PA), onde o homem é apontado como liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC), ocupando o posto de "sintonia final". Esse termo representa o primeiro escalão ou a cúpula da organização, responsável por tomar as decisões estratégicas mais importantes, tanto dentro quanto fora dos presídios.

Ainda conforme a PCMG, o homem estava morando em Uberaba, sendo que a abordagem foi efetuada no momento em que ele deixava sua residência.

Também consta no registro policial que nesse local, que estaria sendo utilizado como esconderijo, foram encontrados vários manuscritos com anotações de valores, créditos e débitos.

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O material é suspeito de ser da contabilidade do tráfico de entorpecentes. O preso foi encaminhado para o presídio de Uberaba, onde está à disposição da Justiça do Pará.