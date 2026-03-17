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Suspeito de matar professor de dança em BH é preso

Crime ocorreu na Pampulha no último dia 9. Corpo de Luís Carlos, de 56 anos, foi encontrado com golpe no pescoço dentro de casa

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/03/2026 08:31

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Diretor artístico e professor de dança é morto em BH
Diretor artístico e professor de dança foi morto no Bairro Jardim Alvorada, em BH crédito: Reprodução/Redes Sociais

O suspeito de matar um professor de dança no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), foi preso nesse fim de semana. Luís Carlos dos Reis foi morto em 9 de março.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, nesse fim de semana, cumpriu um mandado de prisão temporária contra o suspeito.

De acordo com a corporação, a ordem judicial foi expedida pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri). O inquérito está em fase final de conclusão e mais detalhes devem ser divulgados nos próximos dias.

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Relembre o caso

O crime aconteceu na madrugada do dia 9 de março. Luís Carlos, de 56 anos, era diretor artístico e professor de dança.

Segundo a Polícia Militar, uma vizinha viu uma pessoa saindo da casa do professor carregando uma televisão e avisou uma sobrinha da vítima. Ao entrar no imóvel, ela encontrou o corpo.

O homem foi morto com uma facada no pescoço dentro de casa. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h30.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local para coleta de vestígios. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de necropsia.

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