Catadora de recicláveis morre atropelada por condutor com CNH vencida 

Uma catadora de materiais recicláveis de 69 anos morreu ao ser atropelada na manhã desse domingo (15/3), em Monte Carmelo (MG), na Região do Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 8h40, no Bairro Jardim Ipiranga. No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestavam socorro à vítima, enquanto familiares e populares se aglomeravam bastante abalados com a situação.

A mulher foi socorrida com vida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Monte Carmelo, mas morreu na unidade de saúde.

De acordo com as informações levantadas pela polícia, um Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 88 anos, seguia pela via no sentido de saída da cidade, em direção à estrada do bairro Ipiranga, quando atingiu a vítima.

No momento do acidente, ela realizava a coleta de recicláveis nas proximidades de uma carrocinha usada para transportar materiais, posicionada junto à via. O carro atingiu a carrocinha e a mulher que, com o impacto, foi arremessada sobre o capô do veículo, que só parou alguns metros à frente.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos técnicos.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/l, descartando ingestão de bebida alcoólica. Durante a fiscalização, porém, foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida há mais de 30 dias.

Diante da morte da vítima, o condutor recebeu voz de prisão por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

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Ele foi levado para atendimento médico de praxe e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Patrocínio, onde a ocorrência foi registrada.