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EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Vídeo: motorista perde controle e caminhonete cai dentro de Emei em BH

Três ocupantes do veículo foram retirados por populares; ocupantes apresentavam sinais de embriaguez

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/03/2026 10:27 - atualizado em 15/03/2026 10:33

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O acidente aconteceu por volta das 20h, na Rua Leopoldo Pereira, esquina com a Rua Tomaz Brandão
O acidente aconteceu por volta das 20h, na Rua Leopoldo Pereira, esquina com a Rua Tomaz Brandão crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma motorista perdeu o controle da caminhonete que dirigia e o veículo acabou caindo dentro de uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (14/3).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h, na Rua Leopoldo Pereira, esquina com a Rua Tomaz Brandão.

Quando as equipes chegaram ao local, as três pessoas que estavam no veículo, dois homens e uma mulher, já haviam sido retiradas por populares. Todos estavam conscientes.

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De acordo com os ocupantes, a mulher conduzia o carro no momento do acidente. Ainda segundo os bombeiros, os envolvidos apresentavam sinais de embriaguez.

Os militares realizaram uma análise para verificar risco de incêndio ou explosão e isolaram a área. A Prefeitura de Belo Horizonte foi acionada para enviar um caminhão munck, que será responsável pela retirada do veículo do local neste domingo (15/3).

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Depois do atendimento inicial, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Guarda Municipal, enquanto a Polícia Militar registrou o acidente de trânsito com vítima e informou que a condutora, uma mulher de 36 anos, negou o teste de bafômetro e foi presa, sendo conduzida a delegacia da Polícia Civil. 

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