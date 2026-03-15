Vídeo: motorista perde controle e caminhonete cai dentro de Emei em BH
Três ocupantes do veículo foram retirados por populares; ocupantes apresentavam sinais de embriaguez
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Uma motorista perdeu o controle da caminhonete que dirigia e o veículo acabou caindo dentro de uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (14/3).
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h, na Rua Leopoldo Pereira, esquina com a Rua Tomaz Brandão.
Quando as equipes chegaram ao local, as três pessoas que estavam no veículo, dois homens e uma mulher, já haviam sido retiradas por populares. Todos estavam conscientes.
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De acordo com os ocupantes, a mulher conduzia o carro no momento do acidente. Ainda segundo os bombeiros, os envolvidos apresentavam sinais de embriaguez.
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Os militares realizaram uma análise para verificar risco de incêndio ou explosão e isolaram a área. A Prefeitura de Belo Horizonte foi acionada para enviar um caminhão munck, que será responsável pela retirada do veículo do local neste domingo (15/3).
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Depois do atendimento inicial, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Guarda Municipal, enquanto a Polícia Militar registrou o acidente de trânsito com vítima e informou que a condutora, uma mulher de 36 anos, negou o teste de bafômetro e foi presa, sendo conduzida a delegacia da Polícia Civil.