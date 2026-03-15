Dois homens são mortos em barbearias quase no mesmo horário em BH e Região

Dois homicídios foram registrados em barbearias na tarde desse sábado (14/3) em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. As ocorrências chamaram atenção por terem sido registradas praticamente no mesmo horário, por volta das 17h50.

Segundo a Polícia Militar, os crimes ocorreram na Rua Operário, no Bairro Dandara, na Região da Pampulha, em BH, e na Rua Rodrigo de Oliveira Souza, no Bairro Belo Vale, em Ribeirão das Neves (MG).

Enquanto um cortava o cabelo na hora do crime, outro aguardava para ser atendido em outra barbearia.

Crime em Belo Horizonte

Na capital mineira, a vítima foi um homem de 44 anos. Durante patrulhamento, os militares receberam informações de que um homem estava caído no interior de uma barbearia, com diversos estojos de munição espalhados pelo local.

Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima sem sinais de vida e com muito sangue ao redor. O Samu confirmou a morte. O dono da barbearia relatou que o homem estava cortando o cabelo quando dois suspeitos se aproximaram com armas em punho e fizeram um gesto para que ele se afastasse, antes de efetuarem os disparos.

Segundo o comerciante, a vítima frequentava o estabelecimento há cerca de dois anos e trabalhava em uma empresa do setor alimentício. Ele afirmou não saber de desavenças ou de envolvimento da vítima com a criminalidade.

Uma sobrinha do homem contou posteriormente à polícia que o tio havia recebido recentemente um prêmio em dinheiro e estaria envolvido com agiotagem.

Câmeras de segurança próximas registraram os suspeitos chegando de motocicleta, com a placa encoberta por uma sacola, estacionando, efetuando os disparos e fugindo. A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o caso segue sob investigação da 2ª Delegacia de Plantão de Venda Nova.

Crime em Ribeirão das Neves

Já em Ribeirão das Neves, a vítima foi um jovem de 21 anos. De acordo com a PM, testemunhas relataram que dois homens, com os rostos encobertos, chegaram em um Fiat Cronos escuro, desceram do veículo e efetuaram diversos disparos.

O jovem aguardava para cortar o cabelo quando percebeu a aproximação dos suspeitos e tentou correr para o fundo da barbearia, mas foi alcançado.

No local, foram encontradas cápsulas de calibres .40 e 9 mm, o que indica o uso de mais de uma arma no crime. O Samu confirmou a morte, e o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

O estabelecimento possui câmeras de segurança, mas, segundo a polícia, os equipamentos não estavam funcionando no momento do crime. Populares que estavam nas proximidades e acompanhavam a ocorrência relataram aos militares que o jovem seria conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas.

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A ocorrência segue sob investigação da 1ª Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.