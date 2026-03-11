Assine
MAUS-TRATOS

Mulher é presa ao dar leite azedo a gêmeas e deixar filhos sem comer em MG

Criança de 10 anos estava há dois dias sem comer e bebês recebiam leite azedo

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/03/2026 09:23

O que fazer se uma criança sumir: guia de ação imediata em Minas Gerais
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência (Imagem ilustrativa) crédito: Freepik

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante por maus-tratos contra os próprios filhos nessa terça-feira (10/3), em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata.

A prisão ocorreu depois de uma denúncia feita via telefone de emergência 190. Uma vizinha relatou que uma menina de 10 anos havia ido até a casa dela em estado de fraqueza e disse que não se alimentava havia dois dias.

Segundo a denunciante, a mãe das crianças seria usuária de drogas e as filhas gêmeas, de cerca de dois meses de idade, estariam sendo alimentadas com mamadeira contendo leite azedo.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram quatro crianças vivendo em condições precárias de higiene e moradia: as duas bebês gêmeas, um menino de 13 anos e a menina de 10 anos.

A criança mais velha foi levada para o Hospital Arnaldo Gavazza. De acordo com a médica que fez o atendimento, ela apresentava desidratação e infestação de piolhos. Exames complementares foram solicitados.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. As conselheiras também constataram as condições em que as crianças estavam vivendo.

Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por maus-tratos. Ao perceber que seria presa, ela ainda tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi contida pelos policiais. Ela foi encaminhada para a delegacia.

