Vazamento de água em rua que dura oito meses leva transtorno a colégio

Um vazamento de água na Rua Chicago, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vem causando constantes transtornos a moradores e comerciantes da região. O caso acumula ocorrências e chamados junto à Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) desde julho do ano passado, segundo a administração do Colégio Santa Dorotéia, que fica na mesma rua.

De acordo com o colégio, o transtorno é tanto que desde fevereiro a escola interditou oito banheiros utilizados por alunos e visitantes. Pais de estudantes e moradores acreditavam que o vazamento era proveniente da instituição, por isso foi feita a interdição.

Nas duas semanas sem a utilização dos banheiros, os vazamentos continuaram. Técnicos da Copasa estiveram no local, mas os problemas persistem.

Ao longo dos oito meses, o colégio já abriu 15 protocolos para a reparação do vazamento. O primeiro deles foi aberto em 28 de julho de 2025; o último, que resultou na interdição dos banheiros, foi em 23 de fevereiro.

O supervisor de Manutenção e Limpeza do Colégio Santa Dorotéia, Alison Dias, reforça que, mesmo após várias visitas feitas por funcionários da Copasa, o problema persiste e não foi solucionado até o momento.

A Copasa afirma que o desentupimento da rede foi realizado em 5 de março e que será realizada lavagem preventiva da rede na próxima semana. A empresa informa ainda que a piora dos vazamentos é muitas vezes causada pelo mau uso da rede, o que é agravado pelas chuvas.

