Assine
overlay
Início Gerais
NO BAIRRO SION

Vazamento de água em rua que dura oito meses leva transtorno a colégio

Segundo escola da Região Centro-Sul de BH, foram mais de 15 protocolos abertos junto à Copasa; companhia diz que desentupimento da rede já foi feito

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
09/03/2026 18:34

compartilhe

SIGA
x
Vazamento em frente ao Colégio Santa Dorotéia gera transtornos
Vazamento de água na Rua Chicago, no Sion, em frente ao Colégio Santa Dorotéia, causa transtornos na região, segundo a instituição de ensino crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um vazamento de água na Rua Chicago, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vem causando constantes transtornos a moradores e comerciantes da região. O caso acumula ocorrências e chamados junto à Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) desde julho do ano passado, segundo a administração do Colégio Santa Dorotéia, que fica na mesma rua.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o colégio, o transtorno é tanto que desde fevereiro a escola interditou oito banheiros utilizados por alunos e visitantes. Pais de estudantes e moradores acreditavam que o vazamento era proveniente da instituição, por isso foi feita a interdição.

Nas duas semanas sem a utilização dos banheiros, os vazamentos continuaram. Técnicos da Copasa estiveram no local, mas os problemas persistem.

Leia Mais

Ao longo dos oito meses, o colégio já abriu 15 protocolos para a reparação do vazamento. O primeiro deles foi aberto em 28 de julho de 2025; o último, que resultou na interdição dos banheiros, foi em 23 de fevereiro.

O supervisor de Manutenção e Limpeza do Colégio Santa Dorotéia, Alison Dias, reforça que, mesmo após várias visitas feitas por funcionários da Copasa, o problema persiste e não foi solucionado até o momento. 

A Copasa afirma que o desentupimento da rede foi realizado em 5 de março e que será realizada lavagem preventiva da rede na próxima semana. A empresa informa ainda que a piora dos vazamentos é muitas vezes causada pelo mau uso da rede, o que é agravado pelas chuvas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

agua bh colegio copasa minas-gerais vazamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay