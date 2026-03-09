Vazamento de água em rua que dura oito meses leva transtorno a colégio
Segundo escola da Região Centro-Sul de BH, foram mais de 15 protocolos abertos junto à Copasa; companhia diz que desentupimento da rede já foi feito
Um vazamento de água na Rua Chicago, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vem causando constantes transtornos a moradores e comerciantes da região. O caso acumula ocorrências e chamados junto à Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) desde julho do ano passado, segundo a administração do Colégio Santa Dorotéia, que fica na mesma rua.
De acordo com o colégio, o transtorno é tanto que desde fevereiro a escola interditou oito banheiros utilizados por alunos e visitantes. Pais de estudantes e moradores acreditavam que o vazamento era proveniente da instituição, por isso foi feita a interdição.
Nas duas semanas sem a utilização dos banheiros, os vazamentos continuaram. Técnicos da Copasa estiveram no local, mas os problemas persistem.
Ao longo dos oito meses, o colégio já abriu 15 protocolos para a reparação do vazamento. O primeiro deles foi aberto em 28 de julho de 2025; o último, que resultou na interdição dos banheiros, foi em 23 de fevereiro.
O supervisor de Manutenção e Limpeza do Colégio Santa Dorotéia, Alison Dias, reforça que, mesmo após várias visitas feitas por funcionários da Copasa, o problema persiste e não foi solucionado até o momento.
A Copasa afirma que o desentupimento da rede foi realizado em 5 de março e que será realizada lavagem preventiva da rede na próxima semana. A empresa informa ainda que a piora dos vazamentos é muitas vezes causada pelo mau uso da rede, o que é agravado pelas chuvas.
* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro