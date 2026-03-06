Assine
DESPEDIDA

Renatinho é velado na tarde desta sexta-feira (6/3) na Grande BH

Amigos homenagearam filho do dono de lar de idosos vestindo camisas do Atlético, em Sabará, na Grande BH

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
06/03/2026 16:02 - atualizado em 06/03/2026 16:04

Renatinho era filho do dono da Casa de Repouso Pró-Vida, que desabou na madrugada dessa quinta-feira (5/3)
Renatinho era filho do dono da Casa de Repouso Pró-Vida, que desabou na madrugada dessa quinta-feira (5/3) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Sob lágrimas e forte comoção, ocorreu o velório de Renato Duarte Terrinha Ramos, de 31 anos, conhecido como Renatinho, na tarde desta sexta-feira (6/3). A cerimônia acontece no Cemitério Parque Terra Santa, em Sabará, na Região Metropolitana de BH. O homem era filho do dono da Casa de Repouso Pró-Vida, que desabou na madrugada dessa quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital.

Renatinho deixa a filha, de apenas 2 anos, e a esposa, Sâmia Nunes Maximiano, também de 31, que deixaram o local da tragédia sem se ferir.

 

Um amigo da família, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que conheceu o pai de Renatinho ainda na infância; desde então, mantinham uma amizade. Ele encontrava-se na entrada do velório e foi um dos primeiros a chegar.

Dias antes do ocorrido, ele teria combinado com o proprietário do lar de idosos de ir ao local, neste fim de semana, terminar um serviço para o amigo. O homem trabalhava com móveis. "Fui lá, passei por todos os cômodos, onde os idosos assistiam televisão, e não tinha uma trinca. E veio tudo no chão", lamentou.

A família de Renatinho e outros parentes compareceram para prestar homenagens e apoio. Os participantes optaram por não dar entrevistas no momento de dor e não permitiram registros fotográficos. 

Amor ao Galo e aos idosos

Diversos amigos também marcaram presença, muitos vestidos com a camisa do Atlético, time do coração de Renatinho.

Adriana Soares, de 50 anos, também é amiga da família e relatou que Renatinho era apaixonado pelos idosos da casa de acolhimento. "Era um carinho fora de série (...) A vida dele era esses 'véin'", comentou.

Ela mencionou que planejava celebrar com ele no domingo (8/3), na final do Campeonato Mineiro, quando o Galo e o Cruzeiro se enfrentam. A amiga ainda disse que Renatinho ganhou ingresso pra ver a final da Copa Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai, no ano passado, mas não foi "por causa dos velhinhos dele".

Rita Torres, de 64 anos, conhece a família há 18 e disse à imprensa que soube da notícia pelo rádio. "Fomos surpreendidos, somos amigos e sabemos o trabalho de acolhimento e a dedicação que tinham", desabafou.

Ela e outros conhecidos estão ajudando a família com as perdas que sofreram. "Uma colega nossa teve que comprar roupas para a filha e a esposa. Eles vão precisar de muita ajuda, não só espiritual e física, mas também financeira", destacou ela.

Rita ainda reafirmou o carinho especial da família com os idosos. "Idosos gostam disso. Quando você dedica amor, eles retribuem", declarou. A amiga ressaltou o sofrimento dos pais de Renatinho. "Nós que somos pais, jamais queremos enterrar um filho, principalmente com saúde", afirmou ela.

A vítima administrava a academia Studio Pro Gym Fitness, localizada no segundo pavimento do imóvel, onde também havia uma garagem, a residência da família proprietária, o lar de idosos e uma clínica de bronzeamento artificial. 

Com o desabamento, a casa de acolhimento e a clínica vieram ao chão. Já a casa, onde estavam os pais de Renatinho, a esposa e a filha dele, caiu parcialmente, enquanto a academia não sofreu danos. Todos os membros da família saíram ilesos, com exceção do pai, encaminhado ao Hospital Odilon Behrens nessa quinta-feira (5/3).

