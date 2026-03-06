Renatinho é velado na tarde desta sexta-feira (6/3) na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Sob lágrimas e forte comoção, ocorreu o velório de Renato Duarte Terrinha Ramos, de 31 anos, conhecido como Renatinho, na tarde desta sexta-feira (6/3). A cerimônia acontece no Cemitério Parque Terra Santa, em Sabará, na Região Metropolitana de BH. O homem era filho do dono da Casa de Repouso Pró-Vida, que desabou na madrugada dessa quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital.

Renatinho deixa a filha, de apenas 2 anos, e a esposa, Sâmia Nunes Maximiano, também de 31, que deixaram o local da tragédia sem se ferir.

Um amigo da família, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que conheceu o pai de Renatinho ainda na infância; desde então, mantinham uma amizade. Ele encontrava-se na entrada do velório e foi um dos primeiros a chegar.

Dias antes do ocorrido, ele teria combinado com o proprietário do lar de idosos de ir ao local, neste fim de semana, terminar um serviço para o amigo. O homem trabalhava com móveis. "Fui lá, passei por todos os cômodos, onde os idosos assistiam televisão, e não tinha uma trinca. E veio tudo no chão", lamentou.

A família de Renatinho e outros parentes compareceram para prestar homenagens e apoio. Os participantes optaram por não dar entrevistas no momento de dor e não permitiram registros fotográficos.

Amor ao Galo e aos idosos

Diversos amigos também marcaram presença, muitos vestidos com a camisa do Atlético, time do coração de Renatinho.

Adriana Soares, de 50 anos, também é amiga da família e relatou que Renatinho era apaixonado pelos idosos da casa de acolhimento. "Era um carinho fora de série (...) A vida dele era esses 'véin'", comentou.

Ela mencionou que planejava celebrar com ele no domingo (8/3), na final do Campeonato Mineiro, quando o Galo e o Cruzeiro se enfrentam. A amiga ainda disse que Renatinho ganhou ingresso pra ver a final da Copa Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai, no ano passado, mas não foi "por causa dos velhinhos dele".

Rita Torres, de 64 anos, conhece a família há 18 e disse à imprensa que soube da notícia pelo rádio. "Fomos surpreendidos, somos amigos e sabemos o trabalho de acolhimento e a dedicação que tinham", desabafou.

Ela e outros conhecidos estão ajudando a família com as perdas que sofreram. "Uma colega nossa teve que comprar roupas para a filha e a esposa. Eles vão precisar de muita ajuda, não só espiritual e física, mas também financeira", destacou ela.

Rita ainda reafirmou o carinho especial da família com os idosos. "Idosos gostam disso. Quando você dedica amor, eles retribuem", declarou. A amiga ressaltou o sofrimento dos pais de Renatinho. "Nós que somos pais, jamais queremos enterrar um filho, principalmente com saúde", afirmou ela.

A vítima administrava a academia Studio Pro Gym Fitness, localizada no segundo pavimento do imóvel, onde também havia uma garagem, a residência da família proprietária, o lar de idosos e uma clínica de bronzeamento artificial.

Com o desabamento, a casa de acolhimento e a clínica vieram ao chão. Já a casa, onde estavam os pais de Renatinho, a esposa e a filha dele, caiu parcialmente, enquanto a academia não sofreu danos. Todos os membros da família saíram ilesos, com exceção do pai, encaminhado ao Hospital Odilon Behrens nessa quinta-feira (5/3).