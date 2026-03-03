Certidão de óbito aponta tiros em jovens mortos em acidente em Brumal

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o possível homicídio de um casal que, a princípio, no boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), teve a sua morte atribuída a um acidente de trânsito.

Raoni Junior, de 24 anos, e Sarah Ramos, de 23, estavam andando de moto quando o veículo tombou e colidiu com um carro na madrugada de domingo (1º/3) em Brumal, distrito de Santa Bárbara, Região Central de Minas Gerais. No boletim de ocorrência, consta que houve perda de controle da motocicleta. Em contrapartida, Matheus Onilis, irmão de Sarah, enviou ao Estado de Minas a certidão de óbito de Raoni, que atesta que a causa da morte dele foi: “Traumatismo cranioencefálico; perfuro contusos por projéteis de arma de fogo”.

Nesta terça-feira (3/3), a PCMG informou que o inquérito foi instaurado e que a investigação está sendo conduzida pelo delegado Vitor Amaro, mas não confirmou que Raoni tenha sido baleado. A corporação também não deu detalhes sobre as motivações que levaram o caso a ser apurado como homicídio. A PCMG afirma que “novas informações serão divulgadas ao término dos trabalhos.”

No registro da PMMG, não há menções de possíveis indícios de homicídio. No boletim de ocorrência consta: “Segundo relatos, a motocicleta ocupada pelas vítimas teria perdido o controle direcional, vindo a cair no solo e, posteriormente, colidir com o veículo estacionado”.

Também consta no documento: “No momento exato do acidente, não havia testemunhas presenciais, sendo as informações repassadas posteriormente por populares”. O boletim de ocorrência registra que foram verificadas diversas escoriações e lesões nos corpos e que o condutor da moto não tinha Carteira Nacional de Habilitação.

Ao Estado de Minas, Matheus Onilis, irmão de uma das vítimas, enviou um vídeo registrado por câmera de segurança que seria do momento em que o casal morreu. As imagens mostram a motocicleta em movimento e, de repente, ela tombando e colidindo com um carro estacionado. Também é possível ver outra moto próxima ao veículo em que as vítimas estariam, o que chamou atenção de Matheus. “O vídeo mostra uma moto ‘pareada’ com a da minha irmã, eles não prestaram socorro”, ressaltou.

Matheus conta que decidiu apurar os detalhes do ocorrido e acredita convictamente que o casal tenha sido assassinado. Ele procurou a família do namorado da irmã, e obteve a certidão de óbito dele. Matheus também afirma que foi ao local do suposto acidente, onde alega ter encontrado marcas de tiros no muro e projéteis no chão. Ainda segundo ele, havia uma perfuração no capacete do namorado da irmã, na altura do maxilar.

Matheus conta que ainda está tentando descobrir uma possível motivação para o caso. “Havia tido uma confusão na festa que eles estavam, que era um piseiro”, disse, mas relatou que não sabe se isso tem relação com o ocorrido ou qual teria sido o motivo. Para ele, o fato de a PCMG estar investigando como possível homicídio aumenta um pouco a esperança de que o caso seja solucionado.