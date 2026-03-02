Vestibular da UFU passa por reformulação e terá prova em dia único

O vestibular da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, terá uma mudança no formato em 2026: pela primeira vez, as provas das duas fases serão aplicadas no mesmo dia, diferentemente dos anos anteriores, quando o processo ocorria em datas distintas. O edital do vestibular 2026-2027 já foi divulgado.

A primeira etapa será composta por uma prova objetiva com 65 questões de múltipla escolha. Já a segunda fase consiste na redação, que será corrigida apenas para os candidatos aprovados na etapa objetiva.

Anteriormente o vestibular tinha duas etapas, com questões objetivas na primeira fase e discursivas na segunda fase, além da redação.

Segundo a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Diretoria de Processos Seletivos (Dirps), o objetivo é ter uma prova mais parecida com o que já é feito durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que melhoraria o processo para candidatos e universidade.

São oferecidas 1.699 vagas distribuídas em 42 cursos presenciais. As oportunidades estão disponíveis nos campi localizados em Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba.

As inscrições começam às 8h de 16 de março e seguem até as 16h de 14 de abril, por meio do Portal de Seleção da universidade. A taxa de inscrição é de R$ 117, com pagamento via boleto bancário ou PIX, utilizando o QR Code disponível no documento gerado no momento da inscrição.

As provas serão aplicadas em 17 de maio de 2026 nas cidades de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba, Belo Horizonte, Goiânia e Ribeirão Preto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No dia do exame, os portões serão abertos às 9h e fechados às 9h45. As provas começam às 10h, com duração total de 5 horas e 30 minutos. O horário de sigilo será às 13h.