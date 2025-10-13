Vestibular 2026: Uemg abre inscrições para cursos de graduação EAD

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) publicou nesta segunda-feira (13/10) o edital do Vestibular Uemg/EaD 2026, com oportunidades para cursos de graduação oferecidos na modalidade Ensino à Distância (EAD) da instituição.

O processo seletivo conta com 350 vagas e contempla três cursos gratuitos: Tecnologia em Gestão Pública Municipal, Tecnologia em Gestão Sustentável do Turismo e Bacharelado em Biblioteconomia.

Oferecido pela Unidade Acadêmica de Ibirité, o curso de Gestão Pública Municipal conta com cem vagas distribuídas nos polos presenciais da cidade de Conselheiro Lafaiete, Durandé, Ibirité, Jaboticatubas e Três Marias, cada uma com 20 vagas em cada município.

Já o curso de Gestão Sustentável do Turismo é ofertado pela Unidade Acadêmica de Carangola, também com cem vagas distribuídas nos polos presenciais de Belo Horizonte, Cambuí, Carangola, Rio Pardo de Minas e São João del-Rei, com 20 vagas em cada polo.

Por fim, o curso de Biblioteconomia é oferecido pela Unidade Acadêmica de Divinópolis, com 150 vagas disponíveis, divididas entre os polos de apoio de Divinópolis, Ibirité, Poços de Caldas, Sabará e Salinas, com 30 vagas em cada cidade.

Como o vestibular vai funcionar?

A seleção vai acontecer de forma simplificada, por meio da Avaliação Curricular do Ensino Médio, considerando as notas dos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

O edital conta com vagas pela Ampla Concorrência, pelo Programa de Seleção de Reserva de Vagas da Uemg (Procan), política institucional de inclusão social da instituição, e pela Inclusão Regional.

A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 12 de dezembro. Candidatos em condição de baixa renda ou egressos de escola pública poderão solicitar a isenção entre os dias 10 e 24 de novembro.

Os detalhes e as informações sobre os critérios de cada categoria de reserva de vagas, incluindo documentação e cronogramas, podem ser consultados na página eletrônica do processo seletivo.

Reserva de vagas

Do total de vagas oferecidas, 50% serão destinadas a alunos optantes pela reserva de vagas - sendo 50% destinadas ao Procan, e 5% à Inclusão Regional. Seis categorias são reservadas pelo Procan: 24% para candidatos negros; 3% para quilombolas; 3% para indígenas; 2% para ciganos; 13% para quem cursou todo o ensino médio em escolas públicas; e 5% para pessoas com deficiência.

Exceto a última, todas as categorias exigem que o candidato tenha completado o ensino médio em escola pública e comprovem renda familiar de até um salário mínimo e meio.

Também está prevista a reserva de vagas pela Inclusão Regional, destinada a quem reside em Minas Gerais e tenha cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas (municipais, estaduais ou federais) sediadas no estado. Cada unidade ainda dispõe de duas vagas para pessoas trans.

