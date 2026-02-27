Bairros de BH podem ficar sem água neste domingo (1/3); saiba quais

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores de Belo Horizonte devem ficar sem água neste domingo (1/3). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de 11 bairros da Região Centro-Sul e Oeste da capital.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente ainda no decorrer da noite de domingo.

A orientação é que os moradores façam uso ainda mais consciente da água até a normalização completa. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Confira os bairros atingidos:

Alto Barroca;

Barroca;

Calafate;

Centro;

Gameleira;

Grajaú;

Guaratã;

Nova Granada;

Nova Suíça;

Prado;

Salgado Filho.

*Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva