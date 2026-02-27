Bairros de BH podem ficar sem água neste domingo (1/3); saiba quais
Segundo a Copasa uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de 11 bairros da Região Centro-Sul e Oeste da capital
Moradores de Belo Horizonte devem ficar sem água neste domingo (1/3). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de 11 bairros da Região Centro-Sul e Oeste da capital.
A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente ainda no decorrer da noite de domingo.
A orientação é que os moradores façam uso ainda mais consciente da água até a normalização completa. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Confira os bairros atingidos:
- Alto Barroca;
- Barroca;
- Calafate;
- Centro;
- Gameleira;
- Grajaú;
- Guaratã;
- Nova Granada;
- Nova Suíça;
- Prado;
- Salgado Filho.
*Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva