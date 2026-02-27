Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH podem ficar sem água neste domingo (1/3); saiba quais

Segundo a Copasa uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de 11 bairros da Região Centro-Sul e Oeste da capital

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
27/02/2026 09:21 - atualizado em 27/02/2026 09:22

compartilhe

SIGA
x
torneira antiga saindo pouca água
torneira antiga saindo pouca água crédito: Divulgação

Moradores de Belo Horizonte devem ficar sem água neste domingo (1/3). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de 11 bairros da Região Centro-Sul e Oeste da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente ainda no decorrer da noite de domingo.

Leia Mais

A orientação é que os moradores façam uso ainda mais consciente da água até a normalização completa. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira os bairros atingidos:

  • Alto Barroca;
  • Barroca;
  • Calafate;
  • Centro;
  • Gameleira;
  • Grajaú;
  • Guaratã;
  • Nova Granada;
  • Nova Suíça;
  • Prado;
  • Salgado Filho.

*Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay