Dois homens são mortos a tiros na Região da Pampulha, em BH

Dois homens morreram ao serem baleados na noite desse domingo (22/2), no Bairro Santa Terezinha, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo e encontraram as vítimas já sendo socorridas por familiares em carros particulares para a UPA Santa Terezinha.

De acordo com o cunhado do homem de 46 anos, que mora no mesmo lote da família, eles estavam reunidos em casa quando a vítima saiu para guardar o carro na garagem. Minutos depois, foram ouvidos vários disparos. O homem voltou ferido, com sangramento intenso e perfurações no corpo. A família tentou estancar o sangue com um lençol e o levou à unidade de saúde. Ele ainda estava consciente no trajeto, mas morreu ao dar entrada na UPA. Segundo o parente, ele não tinha passagens pela polícia.

Já o homem de 45 anos, segundo o irmão, estava no portão de casa quando foi atingido. O familiar contou que ouviu os tiros, foi até a janela e viu uma motocicleta com dois ocupantes deixando o local. O garupa estaria com uma arma na mão. A vítima foi encontrada caída, com muito sangue e dificuldade para respirar. Também foi levada para a UPA, mas não resistiu.

Ainda conforme o relato do irmão, o homem de 45 anos estava em saída temporária da Penitenciária José Maria Alckmin desde sexta-feira (20/2) e deveria retornar ao presídio depois de uma semana.

A Polícia Militar apurou que essa vítima havia se desentendido com um vizinho na manhã do mesmo dia. Segundo a ocorrência, ele teria ido até a casa do morador com uma faca e feito ameaças. Ao ser baleado, chegou a dizer que o responsável pelos disparos seria esse vizinho.

Os militares foram até a casa do suspeito, que confirmou o desentendimento e afirmou ter sido ameaçado com uma faca e uma tentativa de atropelamento. Ele disse que passou o dia fora de casa por medo, e negou o envolvimento no crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil esteve no local. A motivação e as circunstâncias do duplo homicídio serão investigadas. A polícia ainda apura se as duas mortes estão relacionadas ou se uma das vítimas pode ter sido atingida por engano.