Idosa cai em cisterna de 13 metros e cachorro chama por ajuda em MG
Animal indicou local da queda e vítima foi resgatada consciente pelos bombeiros de Montes Claros
compartilheSIGA
Uma idosa de 66 anos caiu em uma cisterna de 13 metros no fim da tarde dessa quinta-feira (19/2), na própria residência em Padre Carvalho (MG), Região Norte do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Montes Claros, por volta das 18h, equipe foi acionada para atender uma ocorrência de queda em cisterna desativada. No local, os militares constataram que uma mulher havia caído no fundo de uma cisterna seca, com aproximadamente 13 metros de profundidade.
Segundo informações, a vítima é proprietária da residência onde ocorreu o fato. Ela havia se deslocado para visitar a irmã que mora nas proximidades. Como demorou a retornar, a familiar foi procurá-la, inicialmente sem sucesso.
Leia Mais
O cachorro da vítima passou a apresentar comportamento incomum, indo repetidamente até o local do poço desativado, como se tentasse chamar atenção. Ao se aproximar, a irmã ouviu a mulher gritando: “socorro, me tire do buraco”, e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros.
Diante da situação, os militares, equipados com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais de salvamento, montaram um sistema de redução de forças com cordas, polias e tripé para acesso seguro ao interior da cisterna. Também foi utilizado equipamento de proteção respiratória durante a operação.
A vítima foi retirada consciente, mas se queixava de fortes dores no braço direito. Depois da imobilização, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O local foi isolado, e familiares receberam orientações sobre a necessidade de vedação adequada da cisterna para evitar novos acidentes.