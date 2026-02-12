Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Mãe de vítima e empresário são indiciados por abuso infantil

O esquema foi desarticulado em janeiro, quando uma mulher de 36 anos foi presa em Indianópolis por exploração sexual e corrupção de menor

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
12/02/2026 18:16 - atualizado em 12/02/2026 18:19

compartilhe

SIGA
x
Mãe e empresário são indiciados por liderarem rede de abuso infantil
Mãe e empresário são indiciados por liderarem rede de abuso infantil crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Um empresário e a mãe de uma vítima de uma rede de abuso sexual contra crianças foram indiciados pela Polícia Civil, após os crimes contra uma criança de 12 anos serem descobertos. O esquema foi desarticulado em janeiro, quando a mulher foi presa em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, por exploração sexual e corrupção de menores. Ela explorava a própria filha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A menina era obrigada a manter relações sexuais em troca de dinheiro. Um homem de 57 anos, proprietário de uma chácara onde aconteciam os encontros, também foi preso.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) finalizou o inquérito que investigou os crimes. Ambos foram indiciados e permanecem presos. Os levantamentos mostram que a mãe da adolescente fazia a intermediação dos encontros. Ela coagia a menina para que não fosse denunciada, a dopava e até a agredia antes de ela ser entregue para abusadores. A mulher recebia até R$ 2 mil pelos encontros e pelo estupro da filha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Conselho Tutelar acompanhou o caso, e os abusos só foram denunciados por meio de uma carta escrita pela menina pedindo ajuda a uma colega da escola. Exames periciais, análise de mensagens e depoimentos colhidos ao longo do procedimento foram usados como provas para o indiciamento da mãe e do empresário, que podem responder por crime sexual contra vulnerável e exploração da adolescente.

Tópicos relacionados:

empresario exploracao-sexual-de-criancas filha mae minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay