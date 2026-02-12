Silva Lobo: dois dias após buraco se abrir na via, pista segue interditada
Buraco na avenida da Região Oeste da capital causa transtornos a comerciantes e motoristas; odor de esgoto também incomoda. Copasa trabalha no local
O buraco que se abriu na Avenida Silva Lobo, na altura do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte, continua causando transtornos aos motoristas e comerciantes da região nesta quinta-feira (12/2).
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), equipes realizam a manutenção na rede de esgoto. No entanto, dois dias após o incidente, o local continua problemático.
Conforme observado pela reportagem do Estado de Minas, por se tratar de uma rede de esgoto, o trecho está com forte odor desagradável e afeta quem passa pelo local. Além disso, o aguaceiro atrapalha motoristas.
Segundo a Copasa, o problema foi identificado apenas nessa quarta-feira (11/2). Em nota, a empresa informou que a área segue sinalizada e isolada para "garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a execução dos serviços".
Como o buraco surgiu?
A reportagem presenciou o momento em o buraco se abriu após um carro passar pelo local. Em seguida, um táxi, que também transitava na via, ficou preso na manhã de terça-feira.
O taxista, que estava sozinho no veículo, não quis comentar sobre o ocorrido. Ele teve ajuda de outros motoristas para sair do veículo e retirar o carro do local.
Comerciantes da região interditaram uma pista com uma barreira no sentido do Bairro Prado. Há temor de que o buraco vire uma cratera se providências imediatas não forem tomadas. A BHTrans informou que não foi acionada no dia do ocorrido.