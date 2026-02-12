Silva Lobo: dois dias após buraco se abrir na via, pista segue interditada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O buraco que se abriu na Avenida Silva Lobo, na altura do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte, continua causando transtornos aos motoristas e comerciantes da região nesta quinta-feira (12/2).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), equipes realizam a manutenção na rede de esgoto. No entanto, dois dias após o incidente, o local continua problemático.

Conforme observado pela reportagem do Estado de Minas, por se tratar de uma rede de esgoto, o trecho está com forte odor desagradável e afeta quem passa pelo local. Além disso, o aguaceiro atrapalha motoristas.

Segundo a Copasa, o problema foi identificado apenas nessa quarta-feira (11/2). Em nota, a empresa informou que a área segue sinalizada e isolada para "garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a execução dos serviços".

Como o buraco surgiu?

A reportagem presenciou o momento em o buraco se abriu após um carro passar pelo local. Em seguida, um táxi, que também transitava na via, ficou preso na manhã de terça-feira.

O taxista, que estava sozinho no veículo, não quis comentar sobre o ocorrido. Ele teve ajuda de outros motoristas para sair do veículo e retirar o carro do local.

Comerciantes da região interditaram uma pista com uma barreira no sentido do Bairro Prado. Há temor de que o buraco vire uma cratera se providências imediatas não forem tomadas. A BHTrans informou que não foi acionada no dia do ocorrido.