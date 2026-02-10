Carreta invade pista de caminhada no Barreiro, em BH
Veículo desceu sozinho ao ser estacionado; ninguém ficou ferido
Uma carreta invadiu a pista de caminhada do Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (9/2). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo o motorista, que não quis se identificar, o veículo estava estacionado na Avenida Senador Levindo Coelho quando começou a descer e avançou sobre a área destinada aos pedestres.
O acidente ocorreu por volta das 18h30. No momento, havia um grande fluxo de pessoas, mas nenhuma foi atingida.
O condutor afirmou que o freio de mão estava acionado e que costuma estacionar a carreta no local. Um guincho foi acionado para retirar o veículo, e pedestres precisaram desviar pelo passeio para seguir com a caminhada.