SUSTO

Carreta invade pista de caminhada no Barreiro, em BH

Veículo desceu sozinho ao ser estacionado; ninguém ficou ferido

Wellington Barbosa
10/02/2026 06:10 - atualizado em 10/02/2026 06:10

Acidente aconteceu na noite dessa segunda (9) e não houve feridos
Acidente aconteceu na noite dessa segunda (9) e não houve feridos crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Uma carreta invadiu a pista de caminhada do Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa segunda-feira (9/2). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo o motorista, que não quis se identificar, o veículo estava estacionado na Avenida Senador Levindo Coelho quando começou a descer e avançou sobre a área destinada aos pedestres.

O acidente ocorreu por volta das 18h30. No momento, havia um grande fluxo de pessoas, mas nenhuma foi atingida.

O condutor afirmou que o freio de mão estava acionado e que costuma estacionar a carreta no local. Um guincho foi acionado para retirar o veículo, e pedestres precisaram desviar pelo passeio para seguir com a caminhada. 

